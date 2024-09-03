تحديات صحية تواجه الطلاب بعد العودة من العطلة الصيفية

من جانبهم، أكد مديرو المدارس التي تتبع المنهج الهندي أن الأطفال هم أكثر عرضة للأمراض الشائعة عند عودتهم إلى الفصول الدراسية، وأن التغيير في الروتين قد يؤثر على صحتهم. وأوضحت "راشمي نانديكوليار" مديرة مدرسة دلهي الخاصة بدبي: "لاحظنا إصابة عدد من الطلاب بأمراض خفيفة بعد عودتهم من العطلة الصيفية. ونظراً لأن العديد منهم سافروا إلى بلدان مختلفة، فقد يكونوا قد تعرضوا لمناخات أو بيئات مختلفة."