تحديات صحية تواجه الطلاب بعد العودة من العطلة الصيفية
أفاد مدراء المدارس والأطباء في الإمارات العربية المتحدة بأن العديد من الطلاب يعانون من أعراض الصداع وآلام المعدة عند عودتهم إلى المدارس بعد العطلة الصيفية الطويلة. ويُعتقد أن الانتقال من الروتين الصيفي المريح إلى الجداول المدرسية المنظمة هو أحد الأسباب المحتملة لهذه المشكلات، خاصة بعد مرور أسبوع كامل على بدء الدراسة.
وقد استأنفت المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد الدراسة في 26 أغسطس بعد عطلة صيفية استمرت شهرين.
وقالت الدكتورة ميرة آغا قنديل، كبيرة الأطباء لدى مجموعة جيمس للتعليم: "مع عودة الطلاب من العطلة الصيفية، لاحظنا حالات من آلام المعدة والصداع في عيادات مدارسنا. ومن المرجح أن تعزى هذه الحالات إلى التكيف من الروتين الأكثر استرخاءً خلال العطلة الصيفية إلى الروتين المدرسي مع بدء الدراسة في الصباح الباكر، والتعرض لبيئات جديدة أثناء السفر في الصيف".
"الزم المنزل إذا كنت مريضاً"
وتتبع المدارس في الإمارات سياسة صارمة تفرض على الطلاب البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض، بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة للجميع.
وأوضحت الدكتورة قنديل: "في بداية العام الدراسي والفصل الدراسي، ترسل فرقنا الطبية المدرسية معلومات روتينية إلى أولياء الأمور، تحدد الأعراض التي تستدعي إبقاء الأطفال في المنزل. ولضمان العودة الآمنة إلى المدرسة، ننصح الطلاب والموظفين بضمان خلوهم من الأعراض لمدة 24 ساعة على الأقل دون مساعدة الأدوية".
وأشارت إلى أن تدابير مكافحة العدوى في المدارس تشمل وجود ممرضات مؤهلات، وغرف عزل مخصصة، وبروتوكولات تنظيف دقيقة تهدف إلى منع انتشار الأمراض داخل المدارس في الإمارات. وقالت: "مع اقتراب موسم الإنفلونزا، نعزز بشكل استباقي العادات الصحية، ونشجع على التطعيمات، وننظم جلسات توعية".
من جانبهم، أكد مديرو المدارس التي تتبع المنهج الهندي أن الأطفال هم أكثر عرضة للأمراض الشائعة عند عودتهم إلى الفصول الدراسية، وأن التغيير في الروتين قد يؤثر على صحتهم. وأوضحت "راشمي نانديكوليار" مديرة مدرسة دلهي الخاصة بدبي: "لاحظنا إصابة عدد من الطلاب بأمراض خفيفة بعد عودتهم من العطلة الصيفية. ونظراً لأن العديد منهم سافروا إلى بلدان مختلفة، فقد يكونوا قد تعرضوا لمناخات أو بيئات مختلفة."
وأضافت "نانديكوليار": "الشكاوى الشائعة هي آلام المعدة والصداع والخدوش أو الجروح البسيطة والإصابات الرياضية، والتي تحدث عادةً بعد السفر أو النشاط البدني. ورغم أن هذه الحالات قليلة، إلا أننا نظل على أهبة الاستعداد واليقظة في مراقبة صحة طلابنا".
اضطراب النوم وزيادة القلق
وأكد الأطباء أن العدوى التنفسية ومشاكل الجهاز الهضمي تُعد من القضايا الشائعة خلال فترة العودة إلى المدرسة، لكن الوعي واتخاذ التدابير الوقائية يمكن أن يقلل من تأثيرها على صحة الأطفال.
وقالت الدكتورة حنان المرشدي، أخصائية طب الأطفال في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الظفرة: "تعد الحساسية أيضاً شائعة إلى حد ما خلال هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه بعض الأطفال صعوبات في النوم وزيادة في القلق، والتي قد تكون مرتبطة بالانتقال إلى البيئة المدرسية".
ويوصي الأطباء الآباء بتركيز جهودهم على مساعدة أطفالهم في إقامة روتين ثابت. وأكدوا أن النوم الكافي، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، جميعها عوامل تدعم صحة الأطفال بشكل كبير وتعزز العادات الصحية الأساسية.
وأضافت المرشدي: "غسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم عند السعال من الأمور الضرورية للوقاية من الأمراض. من المهم أيضاً أن تكون منتبهاً لعلامات الإجهاد أو القلق لدى طفلك. خلق بيئة منزلية هادئة وداعمة سيساعدهم في الاستعداد لعام دراسي صحي وناجح".
تناول الطعام المنزلي الطازج
وأكد متخصصون في الرعاية الصحية على أهمية تناول الأطفال للطعام الطازج لتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، حيث تتفاقم مثل هذه الحالات بعد العودة من السفر.
وقال الدكتور محمد عاصف، أخصائي طب الأطفال في مستشفى زليخة الشارقة: "غالباً ما أواجه مثل هذه حالات في كل من قسم العيادات الخارجية وغرفة الطوارئ حيث يعاني الأطفال من أعراض مثل الحمى والقيء وآلام البطن والإسهال. للمساعدة في منع هذه المشكلات، أنصح الآباء بتجنب إعطاء أطفالهم أطعمة من الخارج والتأكيد على الممارسات الصحية الجيدة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام".