تحديات صحراء الإمارات لا توقف متجولي الجمال من 17 دولة

وكان "إيفان كوفالينكو"، وهو راكب جمل روسي، من المشاركين الآخرين، وقد انبهر بنفس القدر بهذه التجربة. وقد اعترف قائلاً: "في البداية، كنت أعتقد أن الأمر سيكون مجرد رحلة بسيطة على ظهر جمل. ولكن هذه الرحلة كانت أكثر من ذلك بكثير، فهي اختبار حقيقي للصبر والقوة والقدرة على التحمل. وعلى طول الطريق، لم أتعلم عن الصحراء فحسب، بل تعلمت أيضًا عن تقاليد الشعب الإماراتي، وكرم ضيافته، والاحترام العميق الذي يكنونه لهذه الأرض".