"تحدثي" حملة تطلقها شرطة دبي لحماية المرأة ومواجهة العنف الأسري

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة"، وتهدف إلى تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة من خلال ترسيخ حقوق المرأة وتسهيل وصولها إلى خدمات الدعم. وتتضمن حملة "تحدثي" برامج توعوية ميدانية ورقمية، ومحتوى تعليمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإرشادات حول كيفية الوصول إلى خدمات الدعم. ويمكن للمرأة طلب المساعدة من خلال خدمة "حماية المرأة" عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي والموقع الإلكتروني، أو الاتصال بالرقم 901 للاستفسارات العامة، أو الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة.