"تحدثي" حملة تطلقها شرطة دبي لحماية المرأة ومواجهة العنف الأسري

أطلقت شرطة دبي حملة توعية مجتمعية بعنوان "تحدثي"، بهدف تشجيع النساء على الإبلاغ عن الإساءة ورفع مستوى الوعي بالحماية القانونية المتاحة لهن بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسلط الحملة الضوء على الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 بشأن الحماية من العنف الأسري، والذي يجرّم كافة أشكال الإساءة الأسرية، ويوفر الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للمتضررين.
وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 "عاماً للأسرة"، وتهدف إلى تعزيز بيئة أسرية آمنة ومستقرة من خلال ترسيخ حقوق المرأة وتسهيل وصولها إلى خدمات الدعم. وتتضمن حملة "تحدثي" برامج توعوية ميدانية ورقمية، ومحتوى تعليمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإرشادات حول كيفية الوصول إلى خدمات الدعم. ويمكن للمرأة طلب المساعدة من خلال خدمة "حماية المرأة" عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي والموقع الإلكتروني، أو الاتصال بالرقم 901 للاستفسارات العامة، أو الاتصال بالرقم 999 في الحالات الطارئة.
بقيادة الإدارة العامة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تركز الحملة على تعزيز الوعي القانوني وآليات الحماية، مع طمأنة النساء بأن طلب المساعدة هو حق محميّ وسري.
قال المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، إن الحملة تعكس التزام شرطة دبي بحماية حقوق الإنسان، مع التركيز القوي على حماية المرأة. وقال إن المبادرة تهدف إلى بناء الثقة، وتشجيع الإبلاغ دون خوف، وضمان استجابات سريعة وسرية تحترم الخصوصية في كل مرحلة.
وأضاف أن حماية المرأة من العنف الأسري هي مسؤولية مجتمعية مشتركة وركيزة أساسية لاستقرار الأسرة وأمن المجتمع.
ومن جانبه، شدد المقدم عبد الله الهويدي، مدير إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، على أهمية رفض الصمت في حالات الإساءة. وقال إن الإبلاغ المبكر يلعب دوراً حاسماً في الوقاية ويساعد في تقليل الأضرار النفسية والاجتماعية على المدى الطويل.