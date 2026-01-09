تحت مظلة واحدة.. مشهد مؤثر لأب وطفله يسرق الأضواء وسط أمطار الفجيرة

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة (9 يناير)، حيث شارك المركز الوطني للأرصاد لقطات لهطول الأمطار في عدة مناطق.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركتها دائرة الأرصاد الجوية طرقًا غارقة في الأمطار وسماء ملبدة بالغيوم مع اشتداد الأمطار في بعض المناطق.
والتقط مقطع فيديو من الفجيرة لحظة مؤثرة وسط الأمطار الغزيرة، حيث أظهر أبًا وطفلًا يتحديان الرياح القوية والأمطار الغزيرة وهما يسيران على طريق غارق بالمياه، ويتشاركان مظلة صغيرة للحماية بينما استمرت مياه الأمطار في التراكم.
وشوهدت عدة سيارات متوقفة على جانب الطريق مع استمرار هطول الأمطار على المنطقة.
في أحد المقاطع من رأس الخيمة، تدلت غيوم رمادية منخفضة فوق الجبال بينما تجمعت مياه الأمطار على الطرق، مشكلة بركًا بينما كانت المركبات تسير بحذر عبر امتدادات غمرتها المياه جزئيًا.
شاهد الفيديو أدناه كما شاركه المركز الوطني للأرصاد :
وحث المركز الوطني للأرصاد السكان على تجنب القيادة إلا عند الضرورة القصوى والبقاء في حالة تأهب وحذر. كما يُنصح سائقو السيارات بتشغيل المصابيح الأمامية المنخفضة عند انخفاض الرؤية.
وأشار المركز في وقت سابق إلى أن السكان يمكن أن يتوقعوا سماء صافية إلى غائمة جزئيًا يوم الجمعة. وأفادت دائرة الأرصاد الجوية أن السحب المنخفضة ستظهر فوق بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.
على الرغم من هذه الظروف الماطرة، سيكون مناخ البلاد رطبًا ليلة الجمعة وصباح السبت فوق بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب.
