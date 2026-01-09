تحت مظلة واحدة.. مشهد مؤثر لأب وطفله يسرق الأضواء وسط أمطار الفجيرة

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة (9 يناير)، حيث شارك المركز الوطني للأرصاد لقطات لهطول الأمطار في عدة مناطق.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي شاركتها دائرة الأرصاد الجوية طرقًا غارقة في الأمطار وسماء ملبدة بالغيوم مع اشتداد الأمطار في بعض المناطق.

والتقط مقطع فيديو من الفجيرة لحظة مؤثرة وسط الأمطار الغزيرة، حيث أظهر أبًا وطفلًا يتحديان الرياح القوية والأمطار الغزيرة وهما يسيران على طريق غارق بالمياه، ويتشاركان مظلة صغيرة للحماية بينما استمرت مياه الأمطار في التراكم.