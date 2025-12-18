تحت مظلة واحدة.. "الوطنية للإعلام" تقود التحول الرقمي والتنظيمي في الإمارات

أصدرت الإمارات اليوم الخميس قانوناً اتحادياً جديداً يؤسس الهيئة الوطنية للإعلام، وهي كيان اتحادي عام جديد تابع لرئاسة مجلس الوزراء في الإمارات.

ستتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية، واستقلال مالي وإداري، وقدرة قانونية كاملة. وتحل محل المجلس الإعلامي السابق في الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ووام (وكالة أنباء الإمارات)، موحدة إطار تنظيم الإعلام في البلاد تحت كيان واحد.

ستكون الهيئة الجديدة المشكلة مسؤولة عن تشكيل وتنسيق الاتجاهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل للإمارات، مضمنة التوافق بين المنظمات الإعلامية وسياسات الإعلام الوطنية. وستكون الوظيفة الرئيسية للهيئة الوطنية للإعلام كالتالي:

اقتراح الاتجاهات الإعلامية الاستراتيجية والرسائل للإمارات، والتنسيق مع المنظمات الإعلامية لضمان توافق اتجاهاتها ورسائلها مع سياسات الإعلام وخطاب الإمارات.

تعزيز السمعة العالمية للإمارات، وإجراء تقييم ومتابعة لرواياتها الإعلامية، ومعالجة الأزمات الإعلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

اقتراح تشريعات لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلام الرقمي في الإمارات وتلك العاملة في المناطق الحرة، بالتنسيق مع الكيانات الإعلامية.

وضع معايير للمحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومراقبة ومتابعة المحتوى الإعلامي لجميع المواد المطبوعة والمنشورة والمعروضة والمذاعة داخل البلاد، بما في ذلك تلك في المناطق الحرة.

تسجيل واعتماد المحترفين الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الإمارات، بما في ذلك تلك في المناطق الحرة.

تطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) لتعزيز دورها كالقناة الرسمية لدعم النشر والتوزيع والترجمة للأخبار الرسمية المعتمدة من الإمارات، وتنظيم النقل والإذاعة وإعادة التوزيع واستخدام الأخبار الواردة من مصادر متنوعة، سواء محلية أو عربية أو دولية.

توفير الأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والدولية للمؤسسات الإعلامية وفقاً لأفضل الممارسات الصحفية والأخلاق المهنية.