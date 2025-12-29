تحت مجهر الجاهزية.. شرطة دبي تضبط إيقاع احتفالات رأس السنة

بينما تحبس الأنفاس انتظاراً لليلة التي يترقبها الملايين حول العالم، كانت شرطة دبي تضع اللمسات الأخيرة على "سيمفونية الأمن والأمان" لعام 2026. في اجتماعٍ ترأسه سعادة اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، تحولت قاعة الاجتماعات إلى غرفة عمليات استباقية، ضمت نخبة من العقول الأمنية والميدانية لرسم خارطة طريق لليلة استثنائية.
ما وراء كواليس "أجمل احتفال في العالم"
لم يكن مجرد اجتماع تنسيقي، بل كان استعراضاً لجاهزية المظلة الأمنية التي تظلل قلب دبي النابض، من ظلال برج خليفة الشاهق إلى أضواء برج العرب، ومن ممرات القرية العالمية إلى إطلالات دبي فيستيفال سيتي وبرواز دبي؛ كانت الخطة واضحة: "تأمين السعادة قبل تأمين المكان".
هندسة الحشود وانسيابية الحركة
ناقش الاجتماع أدق التفاصيل التي تجعل من الزحام مشهداً منظماً؛ حيث تم استعراض:
ديناميكية الحركة: كيف تتحول الطرقات إلى مسارات انسيابية تضمن وصول الزوار ومغادرتهم بسلام.
التكنولوجيا والبشر: دمج الإمكانات التقنية المتطورة مع الكفاءة الميدانية للفرق الأمنية.
التناغم المؤسسي: روح الفريق الواحد التي تجمع بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص لتذليل كافة الصعاب.
رؤية تسبق الحدث
خلال الاجتماع، لم يتحدث اللواء الشامسي عن خطط فحسب، بل تحدث عن "رسالة دبي للعالم". حيث أكد أن الاحتفال برأس السنة في دبي قد تجاوز الحدود المحلية ليصبح أيقونة عالمية، مشدداً على أن الجاهزية ليست مجرد استعداد، بل هي التزام بتقديم نموذج أمني يُحتذى به عالمياً.
"نحن لا نؤمن فعالية فحسب، بل نؤمن ذكرى جميلة لملايين البشر"؛ بهذه الروح اختتم اللواء حديثه، مؤكداً أن شرطة دبي، بفرقها الميدانية وتقنياتها، حاضرة لتكون العين الساهرة التي تضمن أن تشرق شمس 2026 ودبي في قمة بهائها وأمانها.