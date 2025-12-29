تحت مجهر الجاهزية.. شرطة دبي تضبط إيقاع احتفالات رأس السنة

خلال الاجتماع، لم يتحدث اللواء الشامسي عن خطط فحسب، بل تحدث عن "رسالة دبي للعالم". حيث أكد أن الاحتفال برأس السنة في دبي قد تجاوز الحدود المحلية ليصبح أيقونة عالمية، مشدداً على أن الجاهزية ليست مجرد استعداد، بل هي التزام بتقديم نموذج أمني يُحتذى به عالمياً.