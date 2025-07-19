تحت غطاء العائلة... سقوط شبكة تهريب دولية في قبضة شرطة الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على شخص استخدم زوجته وأبنائه كغطاء لعمليات الاتجار الدولي بالمخدرات، ضمن عملية أمنية واسعة النطاق.
ويأتي الاعتقال في إطار حملة أمنية أوسع نطاقا أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المخدرات من كندا وإسبانيا إلى الإمارات العربية المتحدة.
ضبطت السلطات شحنة بحرية ضخمة تحتوي على 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 9945 كبسولة مخدرة. كما أسفرت العملية عن اعتقال سبعة مشتبه بهم، من بينهم مشتبه به عربي رئيسي انتحل صفة رب أسرة لإخفاء أنشطته الإجرامية.
وذكرت وزارة الداخلية أن المتهم كان يتردد بشكل متكرر على الإمارات برفقة زوجته وأبنائه، ويستخدمهم لصرف الشكوك أثناء عقد اجتماعات مع عناصر محلية.
وقامت فرق مكافحة المخدرات بتتبع تحركاته عن كثب، مما أدى في النهاية إلى سلسلة من الكمائن الاستراتيجية والاعتقالات.
عند الاستجواب، اعترف الرجل بلعب دور رئيسي في تهريب المخدرات بالتعاون مع زوجته. وتضمنت طريقة التهريب "مواقع محددة" لإخفاء المخدرات وتوزيعها داخل البلاد.
وأفضت التحقيقات إلى القبض على خمسة مشتبه بهم آخرين من جنسيات آسيوية متورطين في تلقي المواد المخدرة والاتجار بها وتوزيعها.
كما تمكنت السلطات من اكتشاف مسار تهريب متطور يمتد من ميناء تورنتو في كندا إلى مالقة في إسبانيا، وأخيرا إلى ميناء في الإمارات العربية المتحدة، حيث تم اعتراض شحنة مخبأة داخل حاوية قطع غيار سيارات.
وتمت إحالة المشتبه بهم إلى الجهات القضائية، فيما تواصل وزارة الداخلية التنسيق مع الأجهزة الدولية لملاحقة امتدادات الشبكة عالميا واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مع تكثيف السلطات الإماراتية حملتها على عصابات المخدرات الدولية، يواصل التنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون العالمية تحقيق نتائج.
وفي قضية منفصلة، ألقت شرطة دبي القبض على ثلاثة مواطنين بلجيكيين مطلوبين في جرائم دولية كبرى، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، وسلمتهم إلى بلادهم.
ويواجهون سلسلة من التهم الجنائية الكبرى، بما في ذلك قيادة عصابة سيئة السمعة، والاتجار بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل، والسرقة، والاتجار بالبشر.
كما ألقت شرطة دبي القبض مؤخراً على 15 شخصاً، بينهم عشرة رجال وخمس نساء، متورطين في شبكة لتهريب المخدرات حاولت ترويج المخدرات على شكل حلوى.
ذكرت السلطات أن المجموعة كانت بحوزتها ما يقرب من 50 كيلوغرامًا من المخدرات و1100 قطعة حلوى مخلوطة بالمخدرات، تُقدر قيمتها السوقية بنحو 2.4 مليون درهم. وقد تم الترويج للحلويات والعلكة المخلوطة بمواد مخدرة ومؤثرة عقليًا تحت ستار الحلويات العادية.
دبي تُلقي القبض على ثلاثة بلجيكيين: من هو عثمان البلوطي، تاجر المخدرات المُسلّم من الإمارات؟ شرطة دبي تُلقي القبض على ثلاثة بلجيكيين مطلوبين من الإنتربول بتهمة الجريمة المنظمة. 15 شخصاً أُلقي القبض عليهم في دبي بتهمة تهريب 50 كيلوغراماً من المخدرات مُخبأة في حلويات.