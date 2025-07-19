تحت غطاء العائلة... سقوط شبكة تهريب دولية في قبضة شرطة الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على شخص استخدم زوجته وأبنائه كغطاء لعمليات الاتجار الدولي بالمخدرات، ضمن عملية أمنية واسعة النطاق.

ويأتي الاعتقال في إطار حملة أمنية أوسع نطاقا أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المخدرات من كندا وإسبانيا إلى الإمارات العربية المتحدة.

ضبطت السلطات شحنة بحرية ضخمة تحتوي على 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 9945 كبسولة مخدرة. كما أسفرت العملية عن اعتقال سبعة مشتبه بهم، من بينهم مشتبه به عربي رئيسي انتحل صفة رب أسرة لإخفاء أنشطته الإجرامية.