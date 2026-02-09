تحالف "الخليج تايمز" و"ستاندرد تشارترد" يُطلق منصة "الهنود العالميون في الإمارات"

أعلنت الخليج تايمز وستاندرد تشارترد عن إطلاق شراكة "الهنود العالميون في الإمارات" في حفل توقيع حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجهتين، وممثل عن القنصلية الهندية واثنان من صانعي القائمة.
يسلط الامتياز التحريري الجديد الضوء على جيل صاعد من القادة المغتربين الهنود الذين يعيدون تعريف النفوذ والمشاريع والتأثير من الإمارات إلى العالم.
تنطلق في 10 فبراير 2026، السلسلة الأولى من الأجزاء الأربعة التي تحمل عنوان 'نساء في الصعود'، وتستجيب للتأثير المتزايد للمهنيين ورجال الأعمال الهنود من الجيل الثاني الذين يبنون أعمالاً عالمية النطاق، ويدفعون الابتكار، ويشكلون الخطاب العام، مع بقائهم متجذرين بعمق في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
باعتبارها منصة تحريرية دائمة، سيسرد ‘الهنود العالميون في الإمارات’ قصص الأفراد الناجحين الذين يعملون عند تقاطع الطموح العالمي والهوية الثقافية والقيادة الإقليمية عبر القطاعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والمالية والعمل الخيري والتأثير الاجتماعي.
في صميم الامتياز توجد قائمة ‘الهنود العالميون في الإمارات’، وهي مجموعة سنوية منسقة بعناية تكرم القادة الصاعدين الذين يظهرون التميز المهني والمساهمة المجتمعية ونظرة عالمية. ستدعم القائمة تغطية تحريرية عبر منصات الخليج تايمز المطبوعة والرقمية، إلى جانب سرد القصص متعدد الوسائط والمحادثات المنسقة.
تتضمن الشراكة سلسلة بودكاست فيديو من أربعة أجزاء تستضيفها الخليج تايمز، وتضم أفرادًا ذوي ثروات عالية وصناع تغيير من القائمة. بالإضافة إلى ذلك، ستتوج الشراكة بمنتدى شبكات حصري بدعوة فقط، يجمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار الذين تم عرضهم في القوائم الفصلية.
وتعليقًا على الإطلاق، قال تيد كيمب، رئيس تحرير المحتوى في الخليج تايمز: “إن قصة الجالية الهندية في الإمارات تتطور باستمرار. الهنود العالميون في الإمارات يكرمون جيلًا يجيد التعامل عالميًا، ويقوده القيم، ويساهم بنشاط في مستقبل المنطقة. يعكس الامتياز التزام الخليج تايمز بسرد قصص هادفة وطويلة الأمد تلتقط التأثير الحقيقي والأثر.”
أضاف راجيش كانان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والثروات في الإمارات، ورئيس الخدمات المصرفية الدولية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجيرسي والهند العالمية في ستاندرد تشارترد: “لطالما لعبت الجالية الهندية دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء الإمارات وعلى الساحة الدولية. كان من الطبيعي بالنسبة لنا، بفضل تراثنا المتجذر بعمق في الإمارات والهند وسنغافورة، أن نشكل هذا التعاون مع الخليج تايمز كشريك عالمي للثروة الهندية. في ستاندرد تشارترد، ندعم بنشاط المجتمع الهندي في جميع أنحاء العالم بينما يقومون ببناء الثروة وتنميتها ونقلها عبر الأسواق والأجيال والثقافات.”
من المتوقع أن تتطور الامتيازات لتتجاوز السرد التحريري، مع خطط لنقل الملكية الفكرية إلى أسواق مثل الهند وسنغافورة في المراحل اللاحقة.