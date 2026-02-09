تحالف "الخليج تايمز" و"ستاندرد تشارترد" يُطلق منصة "الهنود العالميون في الإمارات"

أعلنت الخليج تايمز وستاندرد تشارترد عن إطلاق شراكة "الهنود العالميون في الإمارات" في حفل توقيع حضره كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجهتين، وممثل عن القنصلية الهندية واثنان من صانعي القائمة.

يسلط الامتياز التحريري الجديد الضوء على جيل صاعد من القادة المغتربين الهنود الذين يعيدون تعريف النفوذ والمشاريع والتأثير من الإمارات إلى العالم.

تنطلق في 10 فبراير 2026، السلسلة الأولى من الأجزاء الأربعة التي تحمل عنوان 'نساء في الصعود'، وتستجيب للتأثير المتزايد للمهنيين ورجال الأعمال الهنود من الجيل الثاني الذين يبنون أعمالاً عالمية النطاق، ويدفعون الابتكار، ويشكلون الخطاب العام، مع بقائهم متجذرين بعمق في النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

باعتبارها منصة تحريرية دائمة، سيسرد ‘الهنود العالميون في الإمارات’ قصص الأفراد الناجحين الذين يعملون عند تقاطع الطموح العالمي والهوية الثقافية والقيادة الإقليمية عبر القطاعات، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والمالية والعمل الخيري والتأثير الاجتماعي.