تجنب السباحة في المناطق المحظورة بأبوظبي للسلامة

حذرت شرطة أبوظبي، المواطنين والمقيمين والزوار من السباحة في بعض المناطق الساحلية المحظورة، وذلك بعد إعلان أصدرته اليوم الاثنين 30 يوليو.

ودعت الهيئة ودائرة البلديات والنقل الجميع إلى تجنب السباحة في المناطق الساحلية المحظورة والتي تمتد من بحر الباهية إلى منطقة الشليلة.

وقد تشكل هذه المواقع خطراً على السلامة العامة نتيجة عوامل عدة، مثل التيارات المائية القوية أو وجود عوائق تحت الماء، بالإضافة إلى عدم وجود فرق إنقاذ.

وحذرت الهيئة من أن السباحة في هذه المناطق قد تؤدي إلى الغرق أو الإصابة، وأكدت أنه تم وضع لوحات تحذيرية واضحة تمنع السباحة في مثل هذه المواقع.

حثّت الشرطة أولياء الأمور على عدم ترك أطفالهم دون مراقبة في هذه المناطق لمنعهم من السباحة فيها. كما شدّدت على أهمية توفير الإشراف الكافي والتوجيه الأبوي والعائلي للحد من احتمالية حوادث الغرق أو السقوط.

ونصحت الأسر أيضًا باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية أطفالهم وتوجيههم بالسباحة فقط في المناطق المخصصة التي تتواجد بها محطات الإنقاذ.