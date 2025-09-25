تجنب الزحام: مترو دبي الحل لحضور قمة شباب الأهلي والعين

يمكن لسكان دبي ومشجعي كرة القدم المتجهين إلى استاد راشد لحضور المباراة المرتقبة اليوم بين شباب الأهلي والعين، التنقل بسهولة إلى الموقع عبر مترو دبي.
ونصحت هيئة الطرق والمواصلات المشجعين بالتخطيط لرحلاتهم مسبقاً، حيث من المتوقع أن تكون مواقف السيارات بالقرب من الملعب محدودة بسبب الإقبال الكبير.
لتوفير الوقت وتجنب عناء البحث عن موقف للسيارات، يتم تشجيع المتفرجين على ركوب المترو مباشرة إلى محطة مترو الاستاد، التي تقع على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من استاد راشد.
نصحت هيئة الطرق والمواصلات الجمهور عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "مترو دبي هو أسهل وأسهل وسيلة للوصول إلى مباراة شباب الأهلي ضد العين في استاد راشد". وأضافت: "وفروا الوقت وتجنبوا عناء البحث عن موقف سيارة، واستقلوا المترو مباشرةً إلى محطة مترو الاستاد، واستمتعوا بالمباراة".
كما ذكّرت هيئة الطرق والمواصلات الركاب بمراجعة ساعات عمل المترو لضمان رحلة سلسة. يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة: http://rta.ae.
يخوض شباب الأهلي دبي مواجهةً قويةً مع العين ابتداءً من 25 سبتمبر الساعة 5:25 مساءً. وتندرج هذه المباراة ضمن منافسات دوري المحترفين. ويحتل شباب الأهلي دبي حاليًا المركز الثاني، بينما يحتل العين المركز الأول.