تجنباً للاختناقات.. شركات إماراتية تتيح العمل المنزلي ومغادرة مبكرة للموظفين

سمحت شركات عدة في جميع أنحاء الإمارات للموظفين بالعمل من المنزل في اليوم الأخير من السنة، بينما سمحت أخرى للموظفين بالمغادرة مبكرًا لتجنب حركة المرور الكثيفة المتوقعة في وقت لاحق اليوم.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بعض شركات النقل عن تعليق مبكر للخدمات بسبب الازدحام المتوقع، ناصحة الركاب بمغادرة مكاتبهم قبل ساعات الذروة.
قالت نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية في Genie Recruitment: “نحن بالفعل نقدم العمل من المنزل اليوم لهذا السبب بالذات. مع حركة المرور الثقيلة المعروفة في ليلة رأس السنة، خاصة في فترة الظهيرة، جميع الموظفين يعملون من المنزل اليوم.”
وأضافت: “أيضًا، لأن بعض الموظفين يحتفلون بالعام الجديد، من الأسهل لهم أن يتحركوا في دبي من منازلهم بدلاً من الاضطرار إلى القدوم إلى المكتب ثم مواجهة حركة المرور للعودة إلى المنزل، ثم الاضطرار إلى العودة إلى حركة المرور للذهاب إلى أي مكان يتجهون إليه!”
أكد مسؤول كبير في شركة تطوير عقاري كبرى في دبي أيضًا أن الموظفين سُمح لهم بالمغادرة مبكرًا حوالي الساعة 2 بعد الظهر.
قال المتحدث باسم المطور الخاص الكبير: “بسبب طبيعة عملنا، لا تقدم الشركة العمل من المنزل، ولكن في مناسبات معينة، مثل رأس السنة، يُنصح الموظفون بالمغادرة مبكرًا حتى يتمكنوا من تجنب حركة المرور والاحتفال بالعام الجديد مع عائلاتهم.”
توقعًا لحركة المرور في ليلة رأس السنة، قامت شركة استشارات الاتصالات Watermelon Communications التي تتخذ من دبي مقرًا لها أيضًا بتعديل جداول عملها.
“من خلال الإعلان عن نصف يوم مسبقًا، هدفنا إلى تقليل التوتر المرتبط بالتنقل، ودعم رفاهية الموظفين، والحفاظ على الإنتاجية من خلال تخطيط القوى العاملة بعناية،" قال مادهو كوتات، المدير العام لشركة واترملون كوميونيكيشنز.
مع توقع حركة مرور كثيفة في اليوم الأخير من العام، أبلغت بعض شركات الاستلام والتوصيل العملاء بأن الخدمات ستتوقف في وقت أبكر من المعتاد اليوم بسبب احتفالات ليلة رأس السنة.
“عادةً ما أغادر مكتبي في بيزنس باي في الساعة 5 مساءً، وأحيانًا في وقت متأخر يصل إلى 7 مساءً إذا كان هناك المزيد من العمل،" قالت أنام نور، التي تتنقل يوميًا من الشارقة إلى بيزنس باي. “ومع ذلك، أبلغني سائقي الليلة الماضية أن آخر حافلة من بيزنس باي إلى الشارقة ستغادر في الساعة 2 مساءً اليوم بسبب حركة المرور الكثيفة المتوقعة في وقت لاحق من اليوم. لن تكون هناك حافلات متاحة للاستلام بعد ذلك.”
يواجه المسافرون بانتظام حركة مرور كثيفة على طريق دبي-الشارقة، خاصة في المساء عندما يعود السكان إلى منازلهم من العمل.
تشهد مناطق مثل وسط مدينة دبي وبيزنس باي أيضًا ازدحامًا شديدًا في ليلة رأس السنة، حيث تتجمع حشود كبيرة بالقرب من برج خليفة ودبي مول.
تشهد الطرق الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة — بما في ذلك شارع الشيخ زايد، وشارع محمد بن زايد، وطريق الاتحاد الشارقة-دبي، وشارع الخيل، وغيرها من الطرق الداخلية الرئيسية — ازدحامًا كبيرًا في 31 ديسمبر بسبب إغلاق المكاتب وسفر الناس إلى احتفالات رأس السنة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن استعدادات واسعة النطاق، بما في ذلك تحويلات وإغلاقات الطرق حول وسط مدينة دبي، لضمان تدفق حركة المرور بسلاسة خلال الاحتفالات.
