تجنباً للاختناقات.. شركات إماراتية تتيح العمل المنزلي ومغادرة مبكرة للموظفين

سمحت شركات عدة في جميع أنحاء الإمارات للموظفين بالعمل من المنزل في اليوم الأخير من السنة، بينما سمحت أخرى للموظفين بالمغادرة مبكرًا لتجنب حركة المرور الكثيفة المتوقعة في وقت لاحق اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بعض شركات النقل عن تعليق مبكر للخدمات بسبب الازدحام المتوقع، ناصحة الركاب بمغادرة مكاتبهم قبل ساعات الذروة.

قالت نيكي ويلسون، المديرة التنفيذية في Genie Recruitment: “نحن بالفعل نقدم العمل من المنزل اليوم لهذا السبب بالذات. مع حركة المرور الثقيلة المعروفة في ليلة رأس السنة، خاصة في فترة الظهيرة، جميع الموظفين يعملون من المنزل اليوم.”

وأضافت: “أيضًا، لأن بعض الموظفين يحتفلون بالعام الجديد، من الأسهل لهم أن يتحركوا في دبي من منازلهم بدلاً من الاضطرار إلى القدوم إلى المكتب ثم مواجهة حركة المرور للعودة إلى المنزل، ثم الاضطرار إلى العودة إلى حركة المرور للذهاب إلى أي مكان يتجهون إليه!”