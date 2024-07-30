تجربة لا تُنسى لطبيب إماراتي في المستشفى الميداني بغزة
قال طبيب مقيم في الإمارات متطوع في المستشفى الميداني بغزة، إن الأمر استغرق أسابيع عدة ليستطيع الحصول على نوم جيد بعد عودته إلى المنزل. وقال الدكتور طاهر، جراح العظام الذي أمضى ما يقرب من شهر في العمل بالمستشفى الذي تدعمه الإمارات، إنه اعتاد على النوم وسط القصف المستمر.
وقال: "عندما وصلت إلى هناك لأول مرة، كنت أعاني من صعوبة في النوم بسبب أصوات القصف المستمر، لكنني اعتدت على الأمر بعد فترة، وبعد ذلك، عندما عدت إلى المنزل، كان التعامل مع الصمت أصعب بالنسبة لي. كان من الصعب النوم في صمت، لقد استغرق الأمر مني ما يقرب من شهر للتأقلم والنوم طوال الليل مرة أخرى. إنه لأمر مذهل كيف يعتاد جسم الإنسان على أشياء معينة.
وقال الدكتور طاهر إنه ممتن لإتاحة الفرصة له للتطوع. وقال: "قدمت طلباً للتطوع وسط مئات الأطباء الآخرين. وعادةً، يختارون الأطباء الذين يمكنهم التحدث باللغة العربية حتى يتمكنوا من التواصل بشكل أكثر فعالية هناك، لكن الفريق كان يفتقر إلى جراحي العظام، وهكذا أتيحت لي الفرصة للذهاب."
ويضم المستشفى الميداني الإماراتي - وهو جزء من عملية الفارس الشهم 3 - مرافق لإيواء 150 مريضاً في جميع الأوقات.
تجارب تحول الحياة
وبحسب الدكتور طاهر، كان التطوع في المستشفى الميداني تجربة لا تنسى بالنسبة له. يتذكر قائلاً: "كان أحد المرضى الذين أجرينا لهم عملية جراحية بترت ساقه وإحدى يديه. وفي وقت لاحق، اكتشفنا أن عائلته بأكملها قُتلت في الغارة الجوية التي أصابته. لكن ما أذهلني حقاً هو كان الصبر والإيمان المذهلين الذي أظهره هو وسكان غزة الآخرون. إن إيمانهم بالله لم يتزعزع على الرغم من كل ما مروا به، لقد كانت تجربة غيرت حياتي حقاً.
ورغم أن هذه التجربة كانت لا تُنسى بالفعل، إلا أن الدكتور طاهر أشار أيضاً إلى روتين العمل المتطلب. قال: "كنا نجري ما يقرب من سبع أو ثماني عمليات جراحية يومياً، وعلى الرغم من أننا كنا فريقاً من أربعة أطباء، إلا أن أحدنا كان رئيس القسم، لذا كان لديه الكثير من الأعمال الأخرى للقيام بها، لذلك كان ثلاثة منا نتقاسم العمل."
"كنا نبدأ عملنا في الساعة 8 صباحاً وننتهي في الساعة 8 مساءً في معظم الأيام. مرة واحدة كل ثلاثة أيام، كنا نعمل تحت الطلب في الليل، مما يعني أنه إذا كانت هناك حالة عاجلة في الليل، سيقوم الطبيب العامل بإجراء العملية الجراحية. في أحد الأيام، عندما كنت أعمل تحت الطلب، بدأت في الساعة الثامنة صباحاً وانتهيت في اليوم التالي في الساعة الثالثة بعد الظهر.
وعلى الرغم من الجدول المرهق، سلط الدكتور طاهر الضوء على الموارد والدعم الرائع الذي يقدمه المستشفى. وقال: "في المستشفى الميداني الإماراتي، هناك ما يكفي من الأدوية للمرضى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لو لم يتم جلب شحنات جديدة. يوجد في جميع الأوقات أخصائي تقويم العظام الذي يوفر الأطراف الاصطناعية مجاناً للمرضى مبتوري الأطراف؛ هناك بعض الأدوات التي لن تجدها حتى في بعض المستشفيات الخاصة في دولة الإمارات ، إن المستشفى مجهز بشكل فعال للغاية."
ومما يضيف إلى الجوانب الإيجابية في تجربته، أشار الدكتور طاهر إلى الرعاية الاستثنائية التي تُقَدم للطاقم الطبي. قال ضاحكاً: "لقد أحضرت معي بالفعل بعض الوجبات الجاهزة للطهي تحسباً للظروف، لكنني لم أضطر أبداً إلى استخدامها. كنا نتغذى بشكل جيد ثلاث مرات في اليوم، وكانوا يعتنون بكل شيء، بما في ذلك غسل ملابسنا. لقد كان من المثير للإعجاب حقاً مدى نجاحهم في إدارة كل شيء بالنسبة لنا".