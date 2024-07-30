تجربة لا تُنسى لطبيب إماراتي في المستشفى الميداني بغزة

وبحسب الدكتور طاهر، كان التطوع في المستشفى الميداني تجربة لا تنسى بالنسبة له. يتذكر قائلاً: "كان أحد المرضى الذين أجرينا لهم عملية جراحية بترت ساقه وإحدى يديه. وفي وقت لاحق، اكتشفنا أن عائلته بأكملها قُتلت في الغارة الجوية التي أصابته. لكن ما أذهلني حقاً هو كان الصبر والإيمان المذهلين الذي أظهره هو وسكان غزة الآخرون. إن إيمانهم بالله لم يتزعزع على الرغم من كل ما مروا به، لقد كانت تجربة غيرت حياتي حقاً.