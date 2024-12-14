تجربة لا تُنسى في دبي: ألف طائرة"درون" وألعاب نارية في عرض ساحر

ومع بدء العد التنازلي للعرض في الساعة 7:59 مساءً، أخرج الحشد المتجمع على طول الواجهة البحرية هواتفهم بشغف لالتقاط اللحظة. وجلس الأطفال على أكتاف والديهم للحصول على رؤية أفضل، بينما أضاءت السماء بصور مذهلة. وشكلت الطائرات بدون طيار مجموعة متنوعة من الصور المذهلة، بما في ذلك شعار DSF الشهير، وأفعوانية، وراقصة باليه في حركة، وراكب دراجة، وكل منها أثار دهشة الحشد.