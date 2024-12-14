تجربة لا تُنسى في دبي: ألف طائرة"درون" وألعاب نارية في عرض ساحر
أضاءت 1000 طائرة بدون طيار سماء الليل فوق جزيرة "بلو ووترز" يوم الجمعة 13 ديسمبر، بمناسبة الدورة الثلاثين لمهرجان دبي للتسوق. وتضمن العرض الذي استمر 15 دقيقة، والذي بدأ في الساعة 8 مساءً، مزيجًا مذهلاً من الطائرات بدون طيار والألعاب النارية والقفز بالمظلات "الراقص" مع إطلاق الشهب من أقدامهم، مما خلق تجربة لا تُنسى للجمهور.
ومع بدء العد التنازلي للعرض في الساعة 7:59 مساءً، أخرج الحشد المتجمع على طول الواجهة البحرية هواتفهم بشغف لالتقاط اللحظة. وجلس الأطفال على أكتاف والديهم للحصول على رؤية أفضل، بينما أضاءت السماء بصور مذهلة. وشكلت الطائرات بدون طيار مجموعة متنوعة من الصور المذهلة، بما في ذلك شعار DSF الشهير، وأفعوانية، وراقصة باليه في حركة، وراكب دراجة، وكل منها أثار دهشة الحشد.
وكشفت كلثم الشامسي، مساعدة مدير تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن التخطيط للحدث استغرق قرابة عام. وقالت: "قد يبدو الأمر سهلاً، لكننا بدأنا التخطيط لهذا في ديسمبر 2023. كانت هناك أوقات قمنا فيها بإنشاء لوحة مزاجية كاملة، لكنها لم تنجح بالطريقة التي كنا نظنها، لذلك كان علينا العودة وإعادة إنشائها. لذا فهي عملية معقدة للغاية وطويلة الأمد".
"لم أشاهد شيئا مثله من قبل"
بالنسبة للزائرين مثل السائحة الروسية سفيتلانا، كانت التجربة أشبه بالسحر. قالت: "كانت هذه أول مرة أرى فيها شيئًا كهذا، وقد ذهلت. لم أر شيئًا كهذا من قبل. أنا سعيدة جدًا لأنني أتيت إلى هنا اليوم".
وفي الوقت نفسه، شاهد الزوجان الفلبينيان كارلو وشيرون كوارتو وابنتهما شانينا العرض عدة مرات، لكنهم عادوا لمشاهدته مرة أخرى. وقالت شارون: "أنا أعمل في JLT، لذلك نأتي إلى هنا كثيرًا. بغض النظر عن عدد المرات التي نشاهده فيها، فإن هذا العرض المصوَّر بطائرة بدون طيار مذهل تمامًا. لقد صور زوجي العرض بالكامل بهاتفه على الرغم من أننا شاهدناه مرات عديدة".
وكان من بين المشاهدين الأكثر حماسة الطفل آريان البالغ من العمر 4 سنوات وصديقته شيفانشي البالغة من العمر 3 سنوات. وقال آريان مبتسما: "كان المظليون يشعرون بالدفء في أرجلهم! لقد أحببت ذلك! وقلت لهم: "D من أجل دبي!"". وقد جاء آريان برفقة والديه نيها وديب وخالته بريا للاستمتاع بالعرض.
التخطيط الدقيق
وأكدت كلثم الشامسي على التخطيط الدقيق الذي تم إجراؤه للحدث. وقالت: "حتى طائرة بدون طيار واحدة خارج مكانها يمكن أن تفسد العرض بأكمله. بدأنا في تجربة العرض في نوفمبر لإنجازه على النحو الصحيح".
وفي هذا العام، تتاح الفرصة للزوار والمقيمين لإرسال رسائلهم الفريدة إلى السماء. ومع ذلك، أضافت كلثم الشامسي أن الأمر استغرق 48 ساعة من الفريق للتخطيط لذلك. وقالت: "آخر يوم لتقديم الرسالة هو الأربعاء، وسيتم عرضها يوم السبت. حتى الرسالة البسيطة تستغرق كل هذا الوقت حتى يتم إيصالها بشكل صحيح".
وستستمر عروض الطائرات بدون طيار مرتين يوميًا حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق في يناير. ويتضمن عرض هذا العام موضوعين. من 6 إلى 26 ديسمبر، يحتفل العرض الأول بإرث مهرجان دبي للتسوق، ويأخذ الجمهور في رحلة عبر ثلاثة عقود من المهرجان. وسيعرض الموضوع الثاني من 27 ديسمبر إلى 12 يناير تشكيلات طائرات بدون طيار ثنائية وثلاثية الأبعاد لمعالم شهيرة.
ولاختتام المهرجان، سيتم تقديم عرض آخر يضم 150 طائرة بدون طيار تضيء السماء في 11 يناير، لتترك الجماهير في حالة من الرهبة للمرة الأخيرة.