تجربة فريدة للعائلات في الشارقة: التخييم على الكورنيش للاحتفال برأس السنة

"غادرنا المنزل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر ووصلنا إلى هنا بحلول الساعة الخامسة مساءً. أول شيء قمنا به هو نصب خيمتنا وطاولتنا"، كما قال أبو نائل. "أحضرنا كل شيء من الوجبات الخفيفة والشاي إلى العشاء، وكلها معبأة في أواني الطهي. بمجرد أن تم إعداد كل شيء، استمتعنا بفنجان من الشاي مع الوجبات الخفيفة بينما كان الأطفال يلعبون على العشب".