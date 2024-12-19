تجربة فريدة في دبي: كوميديا صامتة تجمع مجتمع الصم

كانت نوبات الضحك واضحة في تعابيرهم، مما خلق شعوراً ملموساً بالتفاهم المشترك الذي تجاوز الكلمات المنطوقة. ومع بدء العروض الكوميدية، تواصل الحضور من ثقافات مختلفة من خلال لغة مشتركة - لغة الإشارة - ووجدوا الفرح في تفاعلاتهم.

وكان من بين المترجمين نبيل الشرقاوي. وبفضل نشأته المتجذرة في ثقافة الصم، جلب نبيل منظوراً لا مثيل له للمهرجان، والذي تشكل من خلال دوره الفريد كطفل يسمع لوالدين أصمين. نشأ نبيل، وهو من أصل مصري والخامس من بين 13 شقيقاً، في أسرة فريدة من نوعها حيث كان التواصل متجذراً في لغة الإشارة. منذ سن مبكرة، تعلم كيفية التنقل في العالم من خلال منظورهم. قال وهو يتأمل نشأته: 'لغة الإشارة هي لغتي الأم. كانت لغتي الأولى، حتى قبل أن أتعلم التحدث.'

لم يكتف والدا نبيل بتعليمه لغة الإشارة، بل غرسا فيه أيضاً تقديراً عميقاً لقدرة مجتمع الصم على الصمود. يتذكر نبيل: 'كان منزلنا مليئاً بالتعبير. كانت تعبيرات الوجه والإيماءات والإشارة هي طريقتنا في مشاركة كل شيء - القصص والعواطف وحتى الدعابات.' لقد منح هذا الانغماس المبكر نبيل فهماً بديهياً لتجربة الصم، مما شكل قدرته على سد الفجوات بين مجتمعات الصم والسامعين.