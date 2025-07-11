تجربة حية لمركبة ذاتية القيادة بأبوظبي

في خطوة أخرى نحو تعزيز حلول التنقل بدون سائق في دولة الإمارات العربية المتحدة، اختبرت مدينة مصدر المركبات ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي.
وأُجريت التجربة بالشراكة مع مزود خدمات التنقل الذكي Solutions+ وتحت إشراف مركز النقل المتكامل (ITC).
ويهدف المشروع إلى ضمان أن تلبي هذه المركبات معايير السلامة والامتثال مع التوافق مع الأهداف الأوسع لاستراتيجية التنقل الذكي في أبوظبي.
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في منشور على X، نشر مكتب أبوظبي الإعلامي مقطع فيديو لأشخاص يستقلون المركبة الصغيرة ذاتية القيادة قبل انطلاقها. شاهدوا:
وأضاف أن "مسار الاختبار يمتد على مسافة 2.4 كيلومتر ويشمل مواقع رئيسية مثل سيمنز، وموقف السيارات الشمالي، ومركز ماي سيتي سنتر مصدر، وسنترال بارك".
وسيتم استخدام هذه البيانات لتكييف تقنية المركبات ذاتية القيادة لتلبية الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وستراقب مدينة مصدر المركبات للتأكد من سلامتها وكفاءتها وإمكانية دمجها قبل توسيع البرنامج.
تُوفّر مدينة مصدر هذه البيئة الواقعية للمصنعين العالميين لاختبار مركباتهم ذاتية القيادة. في البداية، يُرافق مسؤولو السلامة المركبات، ولكن من المتوقع أن ينتقل النظام إلى المراقبة عن بُعد من غرفة تحكم مركزية.
في دبي، أُعلن عن بدء التشغيل التجريبي للمركبات ذاتية القيادة في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لاتفاقية جديدة. وتجري الاستعدادات الميدانية للمرحلة التجريبية حاليًا، بقيادة أوبر وWeRide، بدعم استراتيجي وإشراف من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
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