تجربة "العبرة" تعود: خدمة النقل المائي الكهربائي في القرية العالمية

أصبح بإمكان زوار القرية العالمية في دبي الآن الاستفادة من خدمة النقل العام المتميزة والمريحة للوصول إلى المنتزه الترفيهي الشهير.
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، عن استئناف خدمة العبرات الكهربائية داخل القرية العالمية، ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالإبحار على طول الممرات المائية الداخلية للوجهة العالمية.
سيتم تقديم الخدمة من خلال عبرتين كهربائيتين داخل القرية العالمية.
ستتوفر أيضًا أربعة خطوط حافلات مباشرة تابعة لهيئة الطرق والمواصلات لنقل الزوار إلى هذه الوجهة الشهيرة، وتخدم نقاط انطلاق رئيسية في جميع أنحاء دبي. وهي كما يلي:
المسار 102: محطة حافلات الراشدية – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
المسار 103: محطة حافلات الاتحاد – القرية العالمية (كل 40 دقيقة).
المسار 104: محطة حافلات الغبيبة – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
المسار 106: محطة حافلات مول الإمارات – القرية العالمية (كل 60 دقيقة).
من المقرر أن ينطلق الموسم الثلاثين للقرية العالمية في 15 أكتوبر ويستمر حتى 10 مايو 2026، حيث وعد المنظمون الزوار بالموسم الأكثر روعة حتى الآن
