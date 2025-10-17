تجربة "العبرة" تعود: خدمة النقل المائي الكهربائي في القرية العالمية

أصبح بإمكان زوار القرية العالمية في دبي الآن الاستفادة من خدمة النقل العام المتميزة والمريحة للوصول إلى المنتزه الترفيهي الشهير.

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الاثنين، عن استئناف خدمة العبرات الكهربائية داخل القرية العالمية، ما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بالإبحار على طول الممرات المائية الداخلية للوجهة العالمية.

سيتم تقديم الخدمة من خلال عبرتين كهربائيتين داخل القرية العالمية.