تجربة "الترايثلون" في دبي: سباق في البحر ودراجات مع إطلالات برج خليفة
كان التسابق مع مئات الأشخاص الآخرين عبر الخليج العربي وركوب الدراجات على طول أحد أكثر الطرق السريعة ازدحامًا في دبي تجربة سريالية، تجربة أظهرت حقًا جمال الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن ساقيك كانتا ترتعشان بحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى نقطة الركض، إلا أن مناظر برج خليفة ووسط مدينة دبي جعلتك تستمر في الجري حتى النهاية.
إليكم التجربة الشخصية لهذا الكاتبة التي انضمت إلى بطولة دبي T100 للترايثلون الافتتاحية الشهر الماضي.
مثل أكثر من 800 شخص آخر، اجتمعت على شاطئ "صن رايز" بدبي في وقت مبكر من صباح يوم السبت للمشاركة في سباق دبي تي 100 سبرينت للترايثلون. كنت أشعر بالتوتر الشديد ولم أصدق أن يوم السباق قد جاء أخيراً. ولكن بينما كنا ننتظر الغوص في الماء وبدء سباق السباحة لمسافة 750 متراً وركوب الدراجات لمسافة 20 كيلومتراً والجري لمسافة 5 كيلومترات، بدأت أفق مدينة دبي تلوح في الأفق من حولنا.
كان منظر شروق الشمس الذهبي خلف الأفق خلابا. وفجأة، توقف الخفقان الذي شعرت به في معدتي. وأدركت كم كنت محظوظة لأنني أقوم بشيء مثير للغاية مع مئات الأشخاص الآخرين الذين يتشاركون معي نفس الأفكار، وفي مثل هذا المكان الخاص أيضًا.
قبل أن أعرف ذلك، تم استدعاء "موجتي" من السباحين إلى نقطة البداية، وبدأ العد التنازلي، وكنت أركض بكل قوتي نحو المحيط.
من هناك، بدا الأمر وكأن بقية السباق قد مر بسرعة البرق. ورغم أنه كان صعبًا في بعض الأحيان، إلا أنني استمتعت بكل لحظة فيه. كان السباق مليئًا بالتحديات والمغامرات ولا يُنسى على الإطلاق، وكانت النشوة التي شعرت بها في النهاية غير عادية.
وبعد تأكيد موعد النسخة الثانية من المهرجان في السادس عشر والسابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل، أريد الآن أن أحاول إقناع أكبر عدد ممكن من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة بالقيام بذلك معي في العام المقبل أيضًا. وفيما يلي خمسة أسباب تجعل المهرجان على قائمة أهدافك لعام 2025:
1) تكوين صداقات جديدة
تجمع بطولة دبي T100 Sprint Triathlon كل الأشخاص النشطين والمتفتحين والمحبين للاختلاط في الإمارات العربية المتحدة، وهي فرصة رائعة لتكوين صداقات جديدة. ورغم أنها رياضة فردية، إلا أنك ستتواصل بشكل طبيعي مع الآخرين من حولك أثناء خوض هذه التجربة التي لا تُنسى معًا.
2) تصبح أكثر لياقة وأسرع
يعد تدريب الترياتلون تمرينًا مثاليًا لكامل الجسم، والاشتراك في برنامج T100 سيحفزك على الالتزام بجدول تمرين منتظم. من خلال الجمع بين تدريبات القلب والأوعية الدموية وتمارين القوة والسباحة وركوب الدراجات والجري، يعمل البرنامج على تشغيل كل عضلة، وستصبح بشكل طبيعي أقوى وأسرع وأكثر لياقة مع تقدمك في رحلتك.
3) تعلم مهارات جديدة
إن التحسن في أداء شيء ما هو شعور مُرضٍ دائمًا، والتدريب على رياضة الترياتلون يتيح لك إعادة النظر في المهارات الأساسية مثل السباحة وركوب الدراجات - وهي أشياء ربما لم تمارسها بنشاط منذ أن كنت طفلاً - وتطوير قدراتك بشكل لم يسبق له مثيل. إن السماح لك بمعالجة نقاط ضعفك والتغلب على العقبات العقلية وتعلم كيفية التعامل بشكل أفضل مع التوتر والمواقف الصعبة، ورؤية وقتك الشخصي يتحسن، وملاحظة أن تدريبك أصبح أسهل وأكثر متعة هو دفعة رائعة.
4) تحسين ثقتك بنفسك
إن إكمال سباق ثلاثي – حتى ولو كان "مجرد" مسافة قصيرة – يعد إنجازًا رائعًا. فهو يجعلك تشعر بالثقة والقوة والاستعداد لمواجهة أي شيء آخر تلقيه الحياة في طريقك. فقط فكر، إذا كنت تستطيع السباحة وركوب الدراجات والجري عبر دبي، فيمكنك بالتأكيد التعامل مع أي اجتماع عمل أو موعد نهائي أو موقف صعب بسهولة.
5) التنافس مع أفضل لاعبي الترايثلون في العالم
على الرغم من أن المحترفين يتنافسون في سباق 100 كيلومتر خاص بهم، فإن المشاركة في سباق السرعة لا تزال تسمح لك بالمشاركة في نفس الحدث مع لاعبي الترايثلون الأوليمبيين، وجميع نجوم هذه الرياضة. إن معرفة أنهم سيجرون أنفسهم على نفس مسافة الشاطئ مثلك، ويدورون حول نفس الزوايا على دراجة، أمر مثير لا يمكنك تجربته مع العديد من الرياضات الأخرى.
نصائح من لاعبة ثلاثي مبتدئة
من واقع خبرتي، إليك خمس طرق لجعل أول سباق ثلاثي لك ناجحًا للغاية:
1) ابحث عن مجموعة للتدريب معها
كان من بين أهم التحسينات التي حققتها في أدائي الانضمام إلى مجتمع الترياتلون النسائي في الإمارات العربية المتحدة. لقد جعلوا التدريب أشبه بمناسبات اجتماعية، وتعلمت الكثير من عيادات السباحة وجلسات التدريب، ومن مجرد التواجد بين أعضاء المجموعة ذوي الخبرة والإلهام.
2) شراء بدلة ثلاثية
من الناحية الفنية، لا تحتاج إلى المشاركة في سباق ثلاثي مرتديًا بدلة رياضية، لكن صدقني عندما أقول إن ذلك يساعد. في سباق TriYAS السابق، قمت بالسباحة مرتديًا بدلة سباحة وارتديت شورتًا فقط لركوب الدراجات والجري، ولم يكن ذلك عمليًا على الإطلاق. من خلال السماح لك بالسباحة وركوب الدراجات والجري في نفس الزي، تعلمت منذ ذلك الحين أن بدلة الترياتلون استثمار رائع، وليست كلها باهظة الثمن أيضًا.
3) شراء أو استئجار دراجة جيدة
بالنسبة لسباق T100، استعرت دراجة طريق خفيفة الوزن وديناميكية هوائية، مقارنة بسباقات الترياتلون السابقة حيث استخدمت فقط الدراجات المجانية التي عُرضت علي. وفي حين أود أن أقول إن التحسن الذي طرأ عليّ بعد خمس دقائق في فئة الدراجات كان يرجع بالكامل إلى تدريبي المخلص، إلا أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى دراجتي.
4) تدرب بجد، ولكن لا تبالغ
في حين أن تدريبات الترياتلون يمكن أن تساعد في تقوية جسمك ومنع الإصابات، فإن الإفراط في ممارستها يمكن أن يسبب ضررًا أكثر من نفعه. لم يكن الجمع بين السباحة وركوب الدراجات والجري مع وظيفة بدوام كامل والمناسبات الاجتماعية ودروس اليوجا والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بالمهمة السهلة. قد تكون أجهزة تتبع اللياقة البدنية خيارًا جيدًا لمساعدتك على معرفة متى يحتاج جسمك إلى الراحة، ومتى تكون لديه القدرة على بذل جهد أكبر. كما أن إعطاء الأولوية للنوم أمر ضروري أيضًا.
5) الترطيب، الترطيب، والترطيب
باعتباري شخصًا يشرب كميات كبيرة من الماء بشكل طبيعي، كنت أتجاهل فوائد تناول منتجات الإلكتروليت. ولكن عندما تكون كل ثانية مهمة في سباقات الترياتلون، فمن الصعب إيجاد الوقت للشرب، ومن السهل الإصابة بالجفاف والبدء في التدهور بشكل خطير. سرعان ما أدركت أن أقراص الإلكتروليت ضرورية، خاصة عند التدريب خلال الأشهر الأكثر حرارة في الإمارات العربية المتحدة.