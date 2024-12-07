تجربة "الترايثلون" في دبي: سباق في البحر ودراجات مع إطلالات برج خليفة

من الناحية الفنية، لا تحتاج إلى المشاركة في سباق ثلاثي مرتديًا بدلة رياضية، لكن صدقني عندما أقول إن ذلك يساعد. في سباق TriYAS السابق، قمت بالسباحة مرتديًا بدلة سباحة وارتديت شورتًا فقط لركوب الدراجات والجري، ولم يكن ذلك عمليًا على الإطلاق. من خلال السماح لك بالسباحة وركوب الدراجات والجري في نفس الزي، تعلمت منذ ذلك الحين أن بدلة الترياتلون استثمار رائع، وليست كلها باهظة الثمن أيضًا.