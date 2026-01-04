تجديد رخص القيادة والخدمات القنصلية للفلبينيين في دبي قريباً

إلى جانب خدمات مكتب النقل البري، ستقدم القافلة أيضاً مساعدة من جهات حكومية فلبينية أخرى، بما في ذلك مكتب الرئيس، ووزارة العمال المهاجرين، والقنصلية العامة للفلبين في دبي، ومكتب العمال المهاجرين في دبي، وإدارة رعاية العمال في الخارج، ونظام الضمان الاجتماعي، وصندوق (Pag-IBIG)، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، وهيئة التأمين الصحي الفلبينية.