تجديد رخص القيادة والخدمات القنصلية للفلبينيين في دبي قريباً

سيحظى المقيمون الفلبينيون في دولة الإمارات العربية المتحدة بفرصة الوصول إلى خدمات رئيسية من مكتب النقل البري (LTO) في دبي نهاية الأسبوع المقبل، حيث تعيد الحكومة الفلبينية تنظيم "قافلة خدمات العمال المغتربين" في نسختها الثالثة.
في يوم الأحد (11 يناير)، سيقدم مكتب النقل البري خدمات ميدانية في فندق كونراد بدبي، وفقاً لتنويه نشره مكتب العمال المهاجرين. وسيتيح ذلك للعمال الفلبينيين المغتربين تجديد رخص القيادة الفلبينية الخاصة بهم، بالإضافة إلى تحديث البيانات الشخصية مثل العنوان والحالة الاجتماعية — وكل ذلك دون الحاجة للسفر إلى وطنهم.
يتعين على المقيمين الفلبينيين في الإمارات الراغبين في تجديد رخص القيادة الفلبينية أو تحديث بياناتهم الشخصية خلال القافلة تجهيز المستندات التالية:
نموذج طلب التجديد المكتمل (APL Form).
بطاقة الرخصة الحالية أو المنتهية.
شهادة طبية من عيادة معتمدة لدى مكتب النقل البري (LTO).
شهادة التعليم الشامل للسائقين (CDE) المقدمة عبر حساب البوابة الإلكترونية الخاص بهم.
تبلغ الرسوم الأساسية لتجديد الرخصة 585 بيزو فلبيني (36.53 درهم)، مع غرامات للرخص المنتهية تعتمد على المدة:
75 بيزو (4.68 درهم) من 10 أيام إلى سنة
150 بيزو (9.37 درهم) من 1–2 سنة
225 بيزو (14 درهم) بالإضافة إلى 100 بيزو (6.25 درهم) رسوم تقديم للرخص المنتهية لأكثر من سنتين
يجب على الراغبين في تغيير العنوان تقديم إثبات سكن أو فاتورة، بينما يجب على من يقومون بتحديث الحالة الاجتماعية تقديم شهادة زواج من هيئة الإحصاء الفلبينية (PSA)؛ ويترتب على كل تغيير رسوم إضافية قدرها 100 بيزو (6.25 درهم). يمكن سداد مدفوعات جميع خدمات مكتب النقل البري بسهولة عبر "GCash" أو بطاقة "Visa Debit" أو "Mastercard" من خلال حساب portal.lto.gov.ph.
بينما قد يُسمح بالحضور المباشر دون موعد، إلا أنه سيكون محدوداً ويعتمد على الطاقة الاستيعابية. ويُطلب من الفلبينيين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التسجيل مسبقاً عبر الإنترنت لحجز موعد عبر الرابط: https://tinyurl.com/SerbisyoCaravan3
إلى جانب خدمات مكتب النقل البري، ستقدم القافلة أيضاً مساعدة من جهات حكومية فلبينية أخرى، بما في ذلك مكتب الرئيس، ووزارة العمال المهاجرين، والقنصلية العامة للفلبين في دبي، ومكتب العمال المهاجرين في دبي، وإدارة رعاية العمال في الخارج، ونظام الضمان الاجتماعي، وصندوق (Pag-IBIG)، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، وهيئة التأمين الصحي الفلبينية.