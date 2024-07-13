تجاوزسائقي المركبات وانحرافهم المفاجىء: مخالفة خطرة

وأكدت على ضرورة استخدام السائقين لنظام التحذير من النقاط العمياء في سياراتهم لتنبيههم عند مرور مركبة بالقرب منهم أو وجود مركبة في النقاط العمياء، حيث سيقوم النظام أولاً بتنبيه السائق عن طريق إضاءة لمبة صغيرة بجوار المرايا الجانبية للسيارة. وبعد ذلك، عندما يشغل السائق الإشارة الجانبية ويحاول تغيير مسار سيارته إلى المسار الذي توجد فيه مركبة أخرى في نقطته العمياء، سيقوم النظام بإرسال تحذير صوتي لتنبيه السائق بوجود السيارة. قد تختلف هذه التنبيهات حسب نوع السيارة.

ويساعد نظام التحذير من النقاط العمياء على تقليل مخاطر الاصطدام باستخدام المستشعرات الموجودة على المصد الخلفي والمرايا الجانبية للتحقق من وجود أي سيارات في النقطة العمياء أو في المسارات المجاورة.

كما تنطبق هذه النصيحة على سائقي المركبات الثقيلة في أبوظبي، فاعتباراً من 29 يناير من العام الجاري، تم السماح لسائقي المركبات الثقيلة باستخدام المسار الأيمن الثاني للتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر بينونة إلى جسر إيكاد في الاتجاهين.