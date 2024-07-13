تجاوزسائقي المركبات وانحرافهم المفاجىء: مخالفة خطرة
حثت شرطة أبوظبي سائقي السيارات على التحقق من النقاط العمياء قبل تجاوز مركبة أخرى، داعية في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، سائقي السيارات إلى خفض السرعة تدريجياً قبل التجاوز لتجنب الاصطدامات الناجمة عن الانحراف المفاجئ للمركبات.
كما طالبت السائقين بضبط مرايا سياراتهم، والحفاظ على نظافة نوافذ سياراتهم، وكذلك الحفاظ على مسافة آمنة كافية بينهم وبين السيارات الأخرى لتجنب وقوع الحوادث.
وأكدت على ضرورة استخدام السائقين لنظام التحذير من النقاط العمياء في سياراتهم لتنبيههم عند مرور مركبة بالقرب منهم أو وجود مركبة في النقاط العمياء، حيث سيقوم النظام أولاً بتنبيه السائق عن طريق إضاءة لمبة صغيرة بجوار المرايا الجانبية للسيارة. وبعد ذلك، عندما يشغل السائق الإشارة الجانبية ويحاول تغيير مسار سيارته إلى المسار الذي توجد فيه مركبة أخرى في نقطته العمياء، سيقوم النظام بإرسال تحذير صوتي لتنبيه السائق بوجود السيارة. قد تختلف هذه التنبيهات حسب نوع السيارة.
ويساعد نظام التحذير من النقاط العمياء على تقليل مخاطر الاصطدام باستخدام المستشعرات الموجودة على المصد الخلفي والمرايا الجانبية للتحقق من وجود أي سيارات في النقطة العمياء أو في المسارات المجاورة.
كما تنطبق هذه النصيحة على سائقي المركبات الثقيلة في أبوظبي، فاعتباراً من 29 يناير من العام الجاري، تم السماح لسائقي المركبات الثقيلة باستخدام المسار الأيمن الثاني للتجاوز على شارع الشيخ خليفة بن زايد الدولي من جسر بينونة إلى جسر إيكاد في الاتجاهين.
ونُصح سائقو المركبات الثقيلة بالالتزام بالإرشادات حفاظاً على سلامتهم وسلامة سائقي المركبات الآخرى، بحيث يتوجب على السائقين الالتزام بالمسار الأيمن للطريق، إلا في حالة التجاوز. وفي هذه الحالة يجب على السائق أولاً التحقق من المرايا الجانبية للتأكد من عدم وجود نقاط عمياء قبل التجاوز. بعد ذلك يجب عليهم استخدام الإشارات في وقت مبكر. بعد التجاوز يجب على السائق العودة إلى المسار الأيمن.
والمركبات التي تستخدم كتف الطريق للتجاوز يمكن أن تعيق سيارات الإسعاف بسهولة. وتعد هذه مخالفة خطيرة يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 1000 درهم وست نقاط سوداء، وفقاً للمادة رقم 42 من قانون المرور الاتحادي.
وفي عجمان، ذكّرت السلطات سائقي السيارات أيضاً بضرورة استخدام المؤشرات عند تغيير المسارات واتباع إرشادات السلامة عند القيادة تحت المطر وتجنب القيادة المشتتة وعدم تجاوز حدود السرعة المحددة.
وكان الانحراف المفاجئ من بين أبرز خمس مخالفات تسببت في71% من إجمالي الوفيات و61% من إجمالي الإصابات على طرقات الإمارات في عام 2023.
ووفقاً لوزارة الداخلية، كان هناك 352 حالة وفاة على الطرق في جميع أنحاء البلاد العام الماضي، بزيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بـ 343 حالة وفاة مسجلة في عام 2022، ولكن بانخفاض بنسبة 8 بالمائة مقابل 381 حالة وفاة مسجلة في عام 2021.