تجاهلوا العفو فدفعوا الثمن: الإمارات تُرحّل المخالفين وتمنع عودتهم نهائياً

بعد أن أتاح برنامج العفو عن التأشيرات في الإمارات الفرصة للآلاف لتسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد دون غرامات العام الماضي، اختار العديد من المتجاوزين لمدة الإقامة عدم الاستفادة من هذه الفرصة، والآن يدفعون الثمن.

أسباب تجاهل العفو وعواقب ذلك

صرح خبراء وعاملون اجتماعيون لـ "الخليج تايمز" أن الأمل الكاذب، والإنكار، والمعلومات المضللة دفعت العديد من المقيمين إلى تجاهل التحذيرات المتكررة. والآن، يواجه هؤلاء المتجاوزون مدة الإقامة الاحتجاز، والإدراج في القائمة السوداء، وعواقب تتراوح من تراكم الديون إلى منعهم من العودة إلى الإمارات.

قال فيروز خان، مدير العمليات في مركز الأعمال العربية: "الكثير من الناس واجهوا مشاكل، لكنهم لم يأخذوا العفو على محمل الجد. بعضهم لا يزال مقيمًا بدون تأشيرة حتى بعد تسوية أوضاعهم خلال فترة العفو. منحتهم الحكومة نافذة كاملة مدتها أربعة أشهر، حتى 31 ديسمبر، لكنهم بقوا بعد ذلك. الآن تراكمت عليهم غرامات باهظة."

امتد العفو الأخير عن التأشيرات في الإمارات من 1 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 2024، وسمح لمخالفي التأشيرات إما بالمغادرة دون التعرض لحظر دخول مجدد أو تسوية إقامتهم من خلال الحصول على عمل قانوني. وقد مددت السلطات الموعد النهائي 60 يومًا بسبب كثرة الطلبات.

لكن بالنسبة للكثيرين، مر العفو دون أن يلاحظوه أو يستفيدوا منه.

الاعتقال والترحيل والحظر من الدخول

قال مسيح الدين محمد، المدير التنفيذي لمجموعة سوبر جيت، التي تمتلك مركزين لخدمة "آمر" تحت إدارتها: "بعض المتجاوزين حاولوا العثور على وظائف لكنهم فشلوا. وآخرون لم يحاولوا حتى تسوية أوضاعهم. لقد أصبح الأمر عادة بالنسبة لهم. والآن يتم القبض عليهم وترحيلهم. وبمجرد القبض عليك، سيتم إدراجك في القائمة السوداء ولن تتمكن من العودة."

وأضاف محمد أن عواقب الإقامة غير الشرعية تتجاوز الترحيل بكثير. "لا يمكنهم الحصول على الرعاية الصحية. الكثير منهم لديهم فواتير مستشفيات وليس لديهم كفيل. بعضهم لديهم قروض بنكية مستحقة أو قضايا قانونية. عندما كان العفو متاحًا، كانت لديهم فرصة ذهبية لإعادة ضبط حياتهم بشكل قانوني."

يوم الثلاثاء، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) عن ضبط أكثر من 32 ألف شخص بين يناير ويونيو 2025 لمخالفتهم قوانين الإقامة.1 تم ترحيل حوالي 70% منهم بالفعل، بينما ينتظر آخرون الإجراءات القانونية.

أضاف محمد: "الحكومة دائمًا هنا للمساعدة. أولئك الذين يذهبون طواعية ويدفعون غراماتهم قد يحصلون على خصم ويتجنبون الحظر. ولكن إذا تم القبض عليك، يصبح الأمر مشكلة قانونية خطيرة."

وذكرت السلطات أن حملات التفتيش يتم تكثيفها، وأن أولئك الذين يوظفون مقيمين غير موثقين سيواجهون عقوبات أيضًا.

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تحذيرات من عمال المنازل غير الشرعيين

يشير قادة المجتمع أيضًا إلى اتجاه خطير آخر — عاملات المنازل غير الموثقات اللواتي يعملن بشكل غير قانوني في المنازل.

قال عبد الله كامامبالام، عامل اجتماعي وعضو في الجمعية الهندية بالشارقة: "يعتقد هؤلاء المتجاوزون أن عفوًا آخر سيأتي، لذلك يواصلون البقاء بشكل غير قانوني. هناك خادمات يعملن بشكل غير رسمي. وعندما يكون هناك نزاع، لا يمكن للمقيمين اتخاذ أي إجراء قانوني لأنهم لا يعرفون هويتهم أو وضعهم الحقيقي."

وأضاف كامامبالام أنه في بعض الحالات، لا يتم الإبلاغ عن السرقة والإساءة لعدم وجود سجل رسمي لهؤلاء العمال. "نحث المقيمين على التوظيف من وكالات خادمات موثوقة وتجنب العمال غير الموثقين."

لقد نفذت الإمارات أربعة برامج عفو عن التأشيرات منذ عام 2007، أحدثها برنامج 2024. وقال مسؤولون إنهم قدموا كل الدعم الممكن، من فترات سماح إلى خيارات التقديم عبر الإنترنت ودون الاتصال بالإنترنت. ولكن مع إغلاق البرنامج الآن، تم إعادة فرض غرامات الإقامة ويواجه المخالفون العواقب القانونية الكاملة.

أما بالنسبة لأولئك الذين بقوا، على أمل عفو آخر؟

قال محمد: "إنها فرصة خسرها الكثيرون وقد تستمر العواقب مدى الحياة."