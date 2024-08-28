تجارب مؤثرة: طبيبات إماراتيات في مناطق الحرب والمهمات الإنسانية

منذ ذلك الوقت، تطوعت الدكتورة عائشة في مناطق مختلفة من العالم وهي دائماً مستعدة لتقديم المساعدة لمن حولها، رغم الموارد المحدودة التي تملكها. ومع ذلك، هناك أمر واحد يشغل تفكيرها دائماً - محاكاة الاختطاف. قالت مما أثار ضحك الجمهور: "منذ ذلك التدريب، أشعر دائماً أنني يجب أن أكون مستعدة في حال تم اختطافي. كان ذلك دافعاً لي. بدأت بتسلق الجبال ثم انتقلت إلى ركوب الخيل. لذلك، اعتقدت أنه يمكنني الهروب على ظهر حصان. بدأت في الركض منذ عامين وكلما شعرت بالتعب، أعتقد أنني يجب أن أستمر في الركض لأنني قد أحتاج في يوم ما إلى التفوق على الخاطفين".