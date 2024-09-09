تجارب فريدة في الموسم السادس لحديقة "سفاري دبي"

مع اقتراب الصيف من نهايته، يمكن لسكان الإمارات توقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وسيمثل وصول الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر هذا التحول، حيث تصطف الشمس مباشرة مع خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي ضوء النهار والظلام تقريباً في نصفي الكرة الأرضية. ويمثل هذا التحول الانتعاش في الأشهر الأكثر برودة القادمة.