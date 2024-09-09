تجارب فريدة في الموسم السادس لحديقة "سفاري دبي"
أعلنت حديقة سفاري دبي عن انطلاق موسمها السادس في الأول من أكتوبر. ووفقاً لبلدية دبي، فقد خضعت الحديقة لتجديدات كبيرة خلال فترة الصيف.
وقالت البلدية أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول التجارب والمعالم الجديدة في الأسابيع المقبلة.
وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في الهيئة: "سيكون افتتاح الموسم الجديد فصلاً مثيراً في جهود دبي المستمرة لتعزيز السياحة من خلال منح زوار دبي فرصة لتجربة الحياة البرية بطريقة جديدة تماماً للمنطقة."
ويمكن لزوار الوجهة الخارجية استكشاف الحديقة إما سيراً على الأقدام أو عبر قطار النقل الذي يربط بين ستة مناطق ذات طابع فريد، حسبما أفادت البلدية.
وتقدم كل منطقة أمكانية رؤية مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية عن قرب، وتتضمن أنشطة تعليمية وتفاعلية تسلط الضوء على رعاية الحيوان وجهود الحديقة في مجال الحفاظ على البيئة. بالإضافة إلى ذلك، ستعود العروض الحية الشهيرة التي يقدمها خبراء علم الحيوان، مما يمنح نظرة ممتعة على عجائب عالم الحيوان.
وأضاف الزرعوني: "نحن نفخر بإعادة تصور الطريقة التي يستمتع بها الناس بالحياة البرية في دبي، مما يتيح للزوار من جميع الأعمار التواصل مع الحيوانات بطريقة ممتعة وتعليمية ومحترمة."
وتُعد حديقة سفاري دبي موطناً لأكثر من 3000 حيوان منها 78 نوعاً من الثدييات، و50 نوعاً من الزواحف، و111 نوعاً من الطيور.
ومع بداية الموسم السادس، يمكن للزوار استكشاف المناظر الطبيعية الواسعة في الحديقة والتفاعل مع مجموعة متنوعة من الحيوانات، كل ذلك ضمن بيئات مصممة بعناية لتلبية احتياجات كل نوع.
إلى جانب حديقة سفاري دبي، هناك وجهة شهيرة أخرى في الإمارة تستعد لموسمها المقبل. حيث أعلنت "القرية العالمية" أن موسمها التاسع والعشرين سيبدأ في 16 أكتوبر ويستمر حتى 11 مايو 2025.
وتظل "القرية العالمية" مغلقة خلال أشهر الصيف مثل وجهات شهيرة أخرى مثل "بلازا الوصل" في إكسبو سيتي دبي و"حديقة دبي المعجزة".
الصيف على وشك الانتهاء
مع اقتراب الصيف من نهايته، يمكن لسكان الإمارات توقع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة. وسيمثل وصول الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر هذا التحول، حيث تصطف الشمس مباشرة مع خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي ضوء النهار والظلام تقريباً في نصفي الكرة الأرضية. ويمثل هذا التحول الانتعاش في الأشهر الأكثر برودة القادمة.