تجارب سكان برج خليفة مع تجهيزات ليلة رأس السنة

وقال: "لقد عشت هنا لمدّة خمس سنوات، وقد زرت العديد من الأماكن في مختلف أنحاء الإمارات، ولكن هذا سيكون الأفضل دائماً. أجتمع أنا وعائلتي في المنطقة ونستمتع بالمناظر الخلابة معاً. لقد كانت هذه طقوسنا لسنوات عديدة، وهي واحدة من المناسبات التي أترقبها دائماً في العام".