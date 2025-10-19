تتويج الفائزين بتحدي القراءة العربي في دبي 23 أكتوبر

سيتوج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر.
يتضمن التحدي الذي أطلقه سموه عام ٢٠١٥، قراءة 50 كتاباً كل عام. ومنذ انطلاقه، شارك أكثر من 163 مليون طالب في المسابقة.
وقال سموه خلال إعلانه عن تتويج الفائزين هذا العام قريباً: " إن كون ملايين الطلاب يعملون بجد لقراءة 50 كتاباً كل عام، دليل على أن الشغف بالمعرفة لا ينضب، وأن القراءة هي الطريق لاستعادة الحضارة، وأن اللغة العربية ستبقى جزءاً أصيلاً من هوية أمتنا وروحها ومستقبلها».
في عام 2025، شارك 32 مليون طالب من 132,112 مدرسة في 50 دولة في الدورة التاسعة من التحدي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
خلال الحفل المقرر إقامته يوم الخميس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ستُقدَّم جوائز تزيد قيمتها عن 3 ملايين درهم، إضافة إلى تكريم الفائزين في خمس فئات رئيسية وهي كالتالي:
سيتنافس أبطال الدول ضمن هذه الفئة، حيث سيحصل بطل تحدي القراءة العربي على جائزة نقدية قدرها 500 ألف درهم، فيما ينال الفائز بالمركز الثاني 100 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 70 ألف درهم.
تضم قائمة المتأهلين ممثلين عن دول: المغرب، قطر، السعودية، جيبوتي، مصر، فلسطين، الكويت، البحرين، موريتانيا، الأردن، الإمارات، لبنان، العراق، تونس، ليبيا، اليمن وسوريا.
ستمثل الإمارات الطالبة ريم عادل الزرعوني بعد فوزها بلقب بطل التحدي على مستوى الدولة.
يحصل الفائزون في فئة أصحاب الهمم على جوائز نقدية بقيمة 200 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.
يتلقى الفائزون في فئة بطل المجتمع إجمالاً 200 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 70 ألف درهم، والثالث على 30 ألف درهم.
يُمنح لقب أفضل مدرسة للمؤسسة التعليمية التي نفذت التصفيات المؤهلة للدورة التاسعة وفق معايير تحدي القراءة العربي، ونجحت في إشراك أكبر عدد من الطلبة، وحققت معدلات عالية في قراءة الطلبة وتلخيصهم لـ50 كتاباً لكل منهم.
ستحصل المدرسة الفائزة باللقب على جائزة قدرها مليون درهم، بينما تحصل المدرستان الحائزتان على المركزين الثاني والثالث على 500 ألف درهم و300 ألف درهم على التوالي.
تتنافس مدارس من المغرب، قطر، السعودية، فلسطين، مصر، الكويت، البحرين، لبنان، موريتانيا، تونس، ليبيا، سوريا والإمارات هذا العام، وتمثل الإمارات مدرسة عاتكة بنت زيد – الحلقة الأولى.
تُعنى هذه الجائزة بتكريم دور المشرفين في تعزيز ثقافة القراءة، وتيسير مشاركة الطلبة، وتوجيههم في اختيار الكتب، ودعمهم في مواجهة أي تحديات تتعلق بالفهم أو الاستيعاب.
تُمنح جوائز هذه الفئة بمقدار 300 ألف درهم للمركز الأول، و100 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.
استقطبت النسخة الماضية من تحدي القراءة العربي 28.2 مليون طالب من 50 دولة.
وتقاسم اللقب العام كلٌّ من حاتم محمد جاسم التركاوي (سوريا)، وكادي بنت مسفر الخثعمي (السعودية)، وسلسَبيل حسن سوالحة (فلسطين).
أما محمد أحمد حسن عبد الحليم من مصر (الأزهر الشريف)، فحصل على المركز الأول في فئة أصحاب الهمم.
وفازت مدرسة الإبداع – الحلقة الأولى (الإمارات) بلقب أفضل مدرسة، فيما نال ربيع أحمد (سوريا) جائزة المشرف المتميز، وتُوِّج الطالب محمد الرفاعي (السويد) بلقب بطل المجتمع.