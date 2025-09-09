تباطؤ الإنترنت في الإمارات.. إصلاح كابلات البحر الأحمر قد يستغرق أشهراً

بينما يعاني العديد من سكان الإمارات من انقطاعات في خدمة الإنترنت لليوم الثالث على التوالي بعد انقطاع كابلات تحت البحر الأحمر، يقول خبراء إن إصلاح العطل قد يستغرق عدة أسابيع، إن لم يكن أشهراً.

وقال ياسر سعيد، مهندس أنظمة استشاري في شركة الأمن السيبراني "بالو ألتو": "على مستوى العالم، هناك ثلاث أو أربع شركات فقط يمكنها إصلاح مثل هذا الكابل". وأضاف: "لإصلاح هذا النوع من الكابلات، تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة للغاية لأنها مدفونة في أعماق المحيط. تحتاج إلى غواصين متخصصين في الألياف يمكنهم الوصول إلى أعماق المحيط. سيحتاجون إلى العثور على مكان القطع بالضبط ثم إصلاحه. لذلك، ليست عملية سهلة وقد تستغرق أشهراً."

ومع ذلك، أشار إلى جانب إيجابي في الأمر، وهو أن استبدال الكابل المتضرر بآخر جديد يضمن طول عمره. وقال: "المشكلة في الكابلات الليفية هي أنها قد تتدهور بسبب العوامل الطبيعية. تحدث مثل هذه الحوادث كل خمس إلى عشر سنوات. في الوقت الحاضر، لدينا مواد أفضل للكابلات. لذلك، ستكون الكابلات الجديدة مقاومة لأي تآكل أو تدمير لفترة أطول."

اضطرابات الإنترنت مستمرة

في غضون ذلك، أفاد بعض سكان الإمارات بمواجهة انقطاعات في خدمات الإنترنت والبيانات. وقالت أورمي كيه: "كنت في طريقي إلى موقع في ضواحي أبوظبي ولم يتمكن تطبيق خرائط جوجل من التحميل. ما كان يجب أن يستغرق ساعة ونصف انتهى به الأمر إلى أكثر من ساعتين ونصف. كان الأمر محبطاً للغاية."

كما شاركت مقيمة أخرى في الإمارات، لم ترغب في الكشف عن اسمها، أنها لم تتمكن من الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول أثناء وجودها في فعالية عمل. وقالت: "لحسن الحظ، كان الواي فاي متاحاً في الموقع. وإلا لما كنت قد تمكنت من إنجاز عملي."

وفي 7 سبتمبر، نشرت شركة الاتصالات "دو" على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي تحذيراً لعملائها بأنهم قد يواجهون "بعض البطء" في خدمات البيانات الخاصة بهم بسبب قطع الكابل. وكتبت: "فرقنا الفنية تعمل مع المزودين الدوليين لحل المشكلة. سنبقيكم على اطلاع بأحدث التطورات."

كما نشرت شركة "e& UAE" رسالة مماثلة على قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

ضمان المرونة

لا يزال سبب قطع الكابل قيد التحقيق، ولكن وفقاً للخبراء، هناك عدة أسباب محتملة لحدوث هذا الانقطاع.

وقال سوابنندو إم، مهندس حلول في شركة "سيسكو": "ما رأيناه في الماضي هو أن السفن ترسي أحياناً وتتلف الكابلات البحرية بضربها. أحياناً، يكون الأمر مرتبطاً بكارثة طبيعية داخل البحر. ونادراً ما يكون حادثاً خبيثاً، كما حدث في الماضي بين روسيا وأوكرانيا حيث رأينا بعض هذه الاضطرابات بالقرب من النرويج."

وأضاف أن هذا الحادث سلط الضوء على أهمية الكابلات كـ "بنية تحتية حيوية" للدول والقارات. وقال: "تستخدم نفس مجموعة الكابلات من قبل عدة دول. لذلك، الاعتماد عليها أكبر. هذا المسار بالذات مهم جداً لأنه يربط بأوروبا. ولكن هناك مسارات بديلة متاحة بالفعل. لضمان مرونة الإنترنت، يجب أن يكون لدى الدول قدرة كافية عبر المسار البديل، وهو مسار سنغافورة-الهند."

ومع ذلك، أضاف أن التقنيات الجديدة الأخرى مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية ليست كافية لتعويض الكابلات البحرية. وقال: "الأقمار الصناعية اليوم لم تصل إلى هذا المستوى بعد. يمكنها توفير نوع من التكرار كبديل في حال عدم وجود مسار فيزيائي. ولكن عندما نتحدث عن زمن انتقال منخفض أو منخفض جداً وعرض نطاق عالٍ جداً بالتيرا بايت، فإن الكابلات البحرية هي ما نعتمد عليه."