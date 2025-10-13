تاكسي دبي و"كيتا" تعززان أسطول التوصيل بـ 500 دراجة نارية جديدة بحلول 2025

وقعت مؤسسة تاكسي دبي، اليوم الاثنين، اتفاقية مع تطبيق توصيل الطعام "كيتا" لزيادة عدد دراجات التوصيل إلى 500 دراجة بحلول نهاية عام 2025، بحسب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
صرح منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، لـ "الخليج تايمز" في مقابلة اليوم: "ندعم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تزويد شركات التوصيل الكبرى في دبي بدراجاتنا. بدأت الآن بدعم شركة كيتا، الشركة الجديدة في دبي والإمارات، حيث وقعنا عقدًا لتزويدهم بحوالي 500 دراجة مع السائقين لدعم أعمالهم ولوجستياتهم"،
لدى كيتا حوالي 150 دراجة تعمل في المدينة لخدمات التوصيل للميل الأخير.
ومن المتوقع أن تساعد الاتفاقية مع كيتا في خلق 500 وظيفة جديدة في مجال توصيل الطلبات بالدراجات
أضاف الفلاسي في مقابلة على هامش معرض جيتكس 2025: "سنستغل هذه الفرصة من خلال إضافة المزيد والمزيد من الدراجات. نحن نبني هذا الخط التجاري الجديد داخل شركة دبي لتاكسي. وبالطبع، هذا مربح جدًا لنا من الناحية التجارية وكذلك لشركة دبي لتاكسي وقطاع التنقل بشكل عام. بدأنا بعدد قليل من الدراجات، وبنهاية هذا العام قد نصل إلى حوالي 3000 دراجة. قد تصبح شركة دبي لتاكسي قريبًا المزود الأول لهذه الدراجات في المنطقة، وخاصة في دبي"
وقع الاتفاقية أليكس وي، المدير العام للوجستيات في كيتا الشرق الأوسط، مع منصور رحمة الفلاسي، المدير التنفيذي لشركة دبي لتاكسي، في اليوم الأول من معرض جيتكس العالمي.
ومن المتوقع أن تحقق المبادرة إيرادات تزيد عن 10 ملايين درهم خلال الأشهر الاثني عشر الأولى.
تشهد فئة دراجات التوصيل لشركة دبي لتاكسي نموًا قويًا، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من 2025 بنسبة 102% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 18.2 مليون درهم.
وبحسب بحث أجرته شركة "ستاتيستا"، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات توصيل الطعام عبر الإنترنت وحدها 5 مليارات درهم في عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد عن 3% خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 6 مليارات درهم بحلول عام 2030.
وأضاف الفلاسي: "تستفيد شركة دبي لتاكسي من هذا النمو من خلال توسيع أسطولها الذي يضم أكثر من 2000 دراجة توصيل وقدراتها التشغيلية المتقدمة"