تاكسي دبي و"كيتا" تعززان أسطول التوصيل بـ 500 دراجة نارية جديدة بحلول 2025

أضاف الفلاسي في مقابلة على هامش معرض جيتكس 2025: "سنستغل هذه الفرصة من خلال إضافة المزيد والمزيد من الدراجات. نحن نبني هذا الخط التجاري الجديد داخل شركة دبي لتاكسي. وبالطبع، هذا مربح جدًا لنا من الناحية التجارية وكذلك لشركة دبي لتاكسي وقطاع التنقل بشكل عام. بدأنا بعدد قليل من الدراجات، وبنهاية هذا العام قد نصل إلى حوالي 3000 دراجة. قد تصبح شركة دبي لتاكسي قريبًا المزود الأول لهذه الدراجات في المنطقة، وخاصة في دبي"