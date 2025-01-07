تأييد الحبس والإبعاد لمصري اعتدى بالسكين على 3 أشخاص

وبحسب سجلات القضية، وقعت الحادثة حوالي الساعة 2:45 صباحًا يوم 4 أبريل 2024، عندما اقتحم المدعى عليه، وهو مصري مع شخص آخر لا يزال طليقًا، سيارة يقودها الضحية الأول، وهو أيضًا مصري.