تأييد الحبس والإبعاد لمصري اعتدى بالسكين على 3 أشخاص
أيدت محكمة استئناف دبي حكماً بالسجن ثلاثة أشهر على متهم اعتدى على ثلاثة رجال بسكين وهددهم واستخدم ألفاظاً مسيئة خلال مشاجرة ليلية في منطقة الخليج التجاري بدبي.
وبحسب سجلات القضية، وقعت الحادثة حوالي الساعة 2:45 صباحًا يوم 4 أبريل 2024، عندما اقتحم المدعى عليه، وهو مصري مع شخص آخر لا يزال طليقًا، سيارة يقودها الضحية الأول، وهو أيضًا مصري.
وكشفت التحقيقات أن الضحية الأولى كان قد انتهى للتو من عمله في منطقة الخليج التجاري وصعد إلى سيارته وفوجئ بشريك المتهم يفتح الباب الخلفي للراكب ويمسكه من رقبته.
ثم جلس المتهم في مقعد السائق بجوار الضحية.
وجاء في إفادات الضحايا أن المتسللين طلبوا من الضحية نقلهم إلى مكان آخر، مستخدمين لغة مسيئة ضده.
وعندما رفض الضحية الامتثال وطلب التوضيح، أخرج الشريك في المقعد الخلفي سكينًا وضغطه على رقبة الضحية وأمره مرة أخرى بالقيادة.
وخلال المواجهة التي استمرت 15 دقيقة، حاول الضحية إطلاق صافرة الإنذار بفتح فتحة سقف السيارة والصراخ طلبا للمساعدة. وسمع رجلان، كلاهما مصريان، صرخاته وهرعا إلى مكان الحادث.
حاول أحدهم فتح الباب الخلفي للتدخل، لكن الرجل الذي كان يحمل السكين هاجمه، ما أدى إلى إصابته في يديه.
وواجه الرجل الآخر المتهم بفتح باب السائق، ورغم أنه نجح في إخراج المتهم من السيارة، إلا أن شريكه ضربه بالسكين على وجهه قبل أن يلوذ بالفرار.
وقامت المجموعة بعد ذلك بالسيطرة على المتهم حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.
وكشفت التقارير الطبية أن الضحية الأول أصيب بطعنات في الفخذ، فيما أصيب الضحية الثاني بجروح في اليدين، بينما أصيب الضحية الثالث بطعنة سكين في الوجه.
وخلال الاستجواب، أنكر المتهم التهم، مدعيا أنه كان يحاول فقط التوسط في نزاع يتعلق بصديقه وأنه أصيب في المشاجرة. ومع ذلك، وجدت المحكمة أن الأدلة المقدمة، بما في ذلك شهادات الضحايا والسجلات الطبية، كافية لإدانته.
حكم على المتهم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ثم الترحيل.