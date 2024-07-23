تأمين صحي للسياح في الإمارات

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة، أنّ المشروع سيساعد السياح في الحصول على تأمين صحي أثناء تقديم طلباتهم للحصول على التأشيرات عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة أو تطبيقها.

ويهدف المشروع إلى توفير التغطية الصحية في الحالات الطارئة، وسيعمل على أتمتة عملية الحصول على التأمين الصحي من خلال منصة إلكترونية ستقوم بـ "إدارة تسعير وإصدار" الباقات من جميع شركات التأمين الكبرى في دولة الإمارات .