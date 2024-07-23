تأمين صحي للسياح في الإمارات
أعلن يوم الاثنين عن مشروع جديد سيساعد السياح القادمين إلى الإمارات في الحصول على تأمين صحي أثناء تقديم طلباتهم للحصول على التأشيرة، وفي هذا الصدد، قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانيء أنّ "التأمين الصحي للتأشيرات السياحية" هو أحد "مشاريعها التطويرية".
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة، أنّ المشروع سيساعد السياح في الحصول على تأمين صحي أثناء تقديم طلباتهم للحصول على التأشيرات عبر الإنترنت من خلال موقع الهيئة أو تطبيقها.
ويهدف المشروع إلى توفير التغطية الصحية في الحالات الطارئة، وسيعمل على أتمتة عملية الحصول على التأمين الصحي من خلال منصة إلكترونية ستقوم بـ "إدارة تسعير وإصدار" الباقات من جميع شركات التأمين الكبرى في دولة الإمارات .
خطوة مفيدة
ورحب رمزي غوراني، الشريك الإداري في شركة "بترا Petra" للتأمينات، بهذه الخطوة وقال أنها ستفيد نظام الرعاية الصحية المحلي والزوار على حد سواء. وأضاف: "إن وجود تغطية تأمينية لجميع الزوار يضمن بأنه سيتم تغطيتهم أثناء علاجهم في المستشفى في حالة حدوث حالة طبية طارئة غير متوقعة، كما يضمن للمستشفيات الحكومية والخاصة في الدولة عدم اضطرارها لتحمل تكاليف حالات الطوارئ للزوار".
تغطيه التأمين
وقال: "هذا مفيد خصوصاً لأولئك المسافرين الذين لا يملكون معلومات كافية عن التأمين الصحي عند السفر. والمدهش هو عدد الأشخاص الذين لا يعرفون عنه شيئاً ولا يحصلون على تأمين أثناء السفر. ومع ذلك، ينبغي على أولئك الذين هم على دراية بالأمر التحقق مما يغطيه التأمين، من يرغب في تغطية طبية أكثر شمولاً قد يحتاج إلى إضافة تأمين خاص به لضمان التغطية الشاملة في حالة الطوارئ".
تجربة أفضل للسياح
كما رحب آخرون في القطاع بهذه الخطوة، مؤكدين أنها ستعطي "تجربة أفضل" للسياح وتعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية رائدة.
وقال أكبر محي الدين ثومبي، نائب الرئيس لدى مجموعة ثومبي للرعاية الصحية: "هذه خطوة متقدمة تجمع بين التأمين الصحي وطلب التأشيرة السياحية. بالنسبة للمسافرين، يعد الحصول على التأمين الصحي بمثابة حماية أساسية ضد النفقات الطبية غير المتوقعة، وخاصة بالنسبة للرعاية الطبية الطارئة. وسيتمكن المسافرون إلى دولة الإمارات من الاستمتاع بإقامتهم بفضل هذه الخدمة، مع العلم أن صحتهم وسلامتهم تحظى بالأولوية منذ لحظة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة. وسيحظى الزوار دائماً بإمكانية الوصول السريع إلى رعاية طبية عالية الجودة في حالة الطوارئ."
وأضاف بأن هذه المبادرة الجديدة مفيدة أيضاً للسياح لأنها ستتيح لهم أسعار تنافسية، وبمجرد تنفيذ إجراءات التأمين الصحي الآلية، فإن ذلك سيسمح للزوار بالاختيار من بين مزودي التأمين الذين يقدمون بدائل تغطية تنافسية. وهذا من شأنه أن يضمن تلبية مطالبهم المتنوعة كمسافرين، ونتيجة لذلك، سيتمتع السياح بتجربة أفضل بشكل عام، وسيتم تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية رائدة تعطي الأولوية للسلامة والرفاهية."