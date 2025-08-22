تأمين شامل لطلاب دبي:"درون" و250 دورية و750 شرطياً لعودة مدرسية آمنة

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي رسميًا مبادرتها الشاملة "العودة إلى المدارس" للسلامة والأمن للعام الدراسي 2025-2026، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للطلاب العائدين إلى الفصول الدراسية عندما تعاود معظم المدارس فتح أبوابها يوم الاثنين، 25 أغسطس.
تم الإعلان عن الخطة في مؤتمر صحفي اليوم، وتتضمن نشرًا كبيرًا لموارد الشرطة في جميع أنحاء الإمارة.
خصصت شرطة دبي 750 ضابطًا وموظفًا من كبار الضباط ورجال الشرطة. وسيتم دعمهم بـ 250 دورية، بما في ذلك وحدات فارهة ووحدات خيالة، بالإضافة إلى دوريات الدراجات النارية. وسيتم أيضًا استخدام تسع طائرات مسيرة.
تتماشى حملة هذا العام أيضًا مع مبادرة "يوم بلا حوادث" السنوية، التي تشجع على ممارسات القيادة الآمنة بين سائقي السيارات، خاصة خلال فترة العودة إلى المدارس المزدحمة.
وقد أكد المسؤولون على أهمية التزام السائقين بقوانين المرور، مثل احترام حدود السرعة وإعطاء الأفضلية للحافلات المدرسية.