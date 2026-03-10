"تأمين الأسواق".. كميات وفيرة من الطماطم والبصل تعيد التوازن للأسعار

شهدت أسعار بعض السلع الغذائية مثل الطماطم والبصل ارتفاعًا مؤقتًا خلال اليومين الماضيين، حسبما أفادت السلطات، حيث كثفت وزارة الاقتصاد والسياحة جهود المراقبة في الأسواق على مستوى الدولة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

وقالت الوزارة إن الزيادة المحدودة كانت نتيجة طبيعية لتأثيرات الأزمة الإقليمية المستمرة، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية من السلع المتأثرة في الأسواق بكميات وفيرة لضمان استقرار العرض.

وأكد المسؤولون أن السلع الأساسية لا تزال متوفرة بكميات كافية في جميع أنحاء البلاد، مع توفر بدائل متعددة للمستهلكين.