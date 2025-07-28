تأكيد وفاة "أثوليا سيخار" في الشارقة بالانتحار شنقاً

تم تأكيد وفاة أثوليا سيخار، المرأة التي عُثر عليها ميتة في شقتها في الشارقة بعد يوم واحد فقط من عيد ميلادها الثلاثين، على أنها انتحار شنقًا، وفقًا لتقرير الطب الشرعي الصادر عن سلطات الشارقة، حسبما قال الأخصائي الاجتماعي عبد الله كامامبالام لصحيفة خليج تايمز .
قال كامامبالام، الذي كان يدعم الأسرة خلال المأساة، إن التقرير نُشر من قِبل السلطات. وأضاف: "الوثيقة الرسمية تؤكد أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا".
تم العثور على أثوليا، وهي من سكان ولاية كيرالا، ميتة في شقتها في منطقة الرولة صباح يوم 19 يوليو.
تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.
ورُفعت دعوى قضائية ضد زوجها في ولاية كيرالا بناءً على شكوى من والدي أثوليا، تتضمن تهمًا تشمل الاعتداء الجسدي، والتحرش بالمهر، والقتل. وصرح كامامبالام: "التحقيق جارٍ الآن".
وكانت أثوليا تقيم في الشارقة منذ عامين، وكانت على وشك بدء عمل جديد في أحد مراكز التسوق. كانت قد احتفلت بعيد ميلادها في اليوم السابق مع أختها.
وأكد كامامبالام أن الترتيبات جارية حاليًا لإعادة رفاتها إلى ولاية كيرالا.
فيديو: نقل جثة امرأة عُثر عليها ميتة في الشارقة إلى مسقط رأسها في كيرالا لإجراء مراسم الدفن الشارقة: العثور على امرأة هندية ميتة في شقة قبل أيام من انضمامها إلى وظيفة جديدة وفاة نساء وأطفال في الشارقة تثير نداءً عاجلاً لدعم الصحة النفسية والتوعية بالإساءة