تأكيد وفاة "أثوليا سيخار" في الشارقة بالانتحار شنقاً

تم تأكيد وفاة أثوليا سيخار، المرأة التي عُثر عليها ميتة في شقتها في الشارقة بعد يوم واحد فقط من عيد ميلادها الثلاثين، على أنها انتحار شنقًا، وفقًا لتقرير الطب الشرعي الصادر عن سلطات الشارقة، حسبما قال الأخصائي الاجتماعي عبد الله كامامبالام لصحيفة خليج تايمز .

قال كامامبالام، الذي كان يدعم الأسرة خلال المأساة، إن التقرير نُشر من قِبل السلطات. وأضاف: "الوثيقة الرسمية تؤكد أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقًا".

تم العثور على أثوليا، وهي من سكان ولاية كيرالا، ميتة في شقتها في منطقة الرولة صباح يوم 19 يوليو.