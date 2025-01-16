تأشيرة صديق أو قريب: خيارات إقامة مرنة تصل إلى 90 يوماً في الإمارات

ويشترط للحصول على التأشيرة أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة تزيد على ستة أشهر، وتذكرة سفر، وتأمين صحي ساري المفعول، وأن يكون حامل التأشيرة صديقاً أو قريباً لمواطن إماراتي أو مقيم أجنبي من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون المقيم الأجنبي يشغل وظيفة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب تصنيف الهيئة.