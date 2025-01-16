تأشيرة صديق أو قريب: خيارات إقامة مرنة تصل إلى 90 يوماً في الإمارات
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات إلى الاستفادة من المزايا التي تقدمها خدمة تأشيرة صديق أو قريب المتاحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
وتوفر الهيئة خيارات مرنة بموجب تأشيرة الصديق أو القريب، حيث تسمح برحلة واحدة أو رحلات متعددة، مع فترات إقامة تتراوح من 30 إلى 90 يومًا. وتظل التأشيرة صالحة للدخول لمدة تصل إلى 60 يومًا، ويمكن التقدم بطلب تمديدها أثناء الإقامة.
ويستطيع المتعاملون الوصول إلى الخدمة بسهولة من خلال تسجيل الدخول بهويتهم الرقمية على موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول، واختيار نوع التأشيرة ومدتها المطلوبة، وتقديم طلبهم بعد التأكد من صحة بياناتهم.
ويشترط للحصول على التأشيرة أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول لمدة تزيد على ستة أشهر، وتذكرة سفر، وتأمين صحي ساري المفعول، وأن يكون حامل التأشيرة صديقاً أو قريباً لمواطن إماراتي أو مقيم أجنبي من الدرجة الأولى أو الثانية، وأن يكون المقيم الأجنبي يشغل وظيفة من الدرجة الأولى أو الثانية حسب تصنيف الهيئة.
وأكد مدير عام الهيئة اللواء سهيل سعيد الخييلي أن خدمة التأشيرات تهدف إلى تسهيل لم شمل الأسر والأصدقاء وتعزيز نوعية الحياة في المجتمع.
وتتيح هذه المبادرة للأفراد دعوة أصدقائهم وأقاربهم لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستمتاع بمزايا العيش والاستثمار في الدولة.
وشدد الخييلي على أهمية الالتزام بالمدة المحددة للتأشيرة، محذراً من تطبيق عقوبات إدارية على المخالفين مثل تجاوز مدة الإقامة أو عدم المغادرة.
وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل لم شمل الأسرة وتعزيز التجربة الشاملة لزوار الدولة.