تأشيرة المملكة المتحدة: دعم لطلاب الإمارات بعد التخرج
تقدم المملكة المتحدة بعض الأخبار المطمئنة للطلاب الدوليين، خاصة أولئك القادمين في سبتمبر 2024، مما يؤكد مجدداً أنها وجهة ترحيبية تقدر مساهمة الطلاب الدوليين.
وأشار خطاب وزيرة التعليم البريطانية "بريدجيت فيليبسون" في مؤتمر تعليم السفارة (في لندن) مؤخراً إلى تصريحات مشجعة للطلاب الأجانب.
وقالت: "هؤلاء الناس (الطلاب الأجانب) شجعان. ينتقلون إلى ثقافة جديدة، بعيداً عن منازلهم وعائلاتهم. إنهم يتخذون قفزة إيمانية، على أمل تطوير مهارات جديدة ومطاردة آفاق جديدة. وأنا فخور للغاية بأن الكثيرين يريدون القيام بهذه القفزة هنا في المملكة المتحدة. وسنبذل كل ما في وسعنا لمساعدتهم على النجاح."
وأضافت "لهذا السبب نقدم الفرصة للبقاء في المملكة المتحدة بتأشيرة الدراسات العليا لمدة عامين بعد انتهاء دراستهم - أو 3 سنوات للحصول على درجة الدكتوراه - للعمل والعيش والمساهمة."
وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ، أوضح "إدوارد هوبارت"، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، أن المملكة المتحدة التي توفر تعليماً رائداً عالمياً، تثريها أيضاً بجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال: “يقدم الطلاب الدوليون من دولة الإمارات مساهمات كبيرة للمملكة المتحدة من خلال جلب مهاراتهم وخبراتهم وخلفياتهم المتنوعة إلى البلاد. وبالنسبة للطلاب الذين يفكرون في الدراسة في المملكة المتحدة وأولئك الذين يستعدون بالفعل للعام الدراسي المقبل، فهذه فرصة رائعة لأولئك الذين يتوقون إلى مواصلة دراستهم ومن ثم بدء رحلتهم المهنية في المملكة المتحدة".
ومن الجدير بالذكر أن هناك زيادة كبيرة في عدد الطلاب الإماراتيين الذين تم قبولهم في الجامعات البريطانية هذا العام. ويدرس حالياً أكثر من 8000 طالب إماراتي في المملكة المتحدة، أي ما يقرب من ضعف العدد قبل خمس سنوات، وفقاً لوكالة إحصاءات التعليم العالي (HESA).
ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد حيث تلقت خدمة القبول بالجامعات والكليات في المملكة المتحدة (UCAS) 3690 طلباً من طلاب الإمارات العربية المتحدة بحلول 31 يناير للدورات الجامعية التي تبدأ في سبتمبر 2024.
وأضاف هوبارت: "يتم الترحيب بالطلاب الدوليين ترحيباً حاراً، كما يتوفر لهم أيضاً خيار البقاء والعمل، أو البحث عن عمل، لمدة عامين بعد التخرج بموجب مسار تأشيرة الدراسات العليا لدينا. يعد الالتزام المؤكد من قبل حكومة حزب العمال الجديدة بمسار تأشيرة الدراسات العليا بمثابة طمأنينة واضحة وإشارة إلى تفاني المملكة المتحدة في التعليم ذي المستوى العالمي وتعزيز المجتمعات المتنوعة والشاملة، حيث لا يتم الترحيب بالطلاب الدوليين فحسب، بل يتم تقديرهم وهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا. "
الحكومة الجديدة تتعهد بتقديم دعم أكبر
ومع ذلك، فإن هذا النمو يحدث حيث يقدم الاتحاد الأوروبي تأشيرات أكثر سهولة لطلاب دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال "سام ماكنيلي"، المتخصص في التعليم والأبحاث في مؤسسة هيل التعليمية في المملكة المتحدة: "يسمح نظام تأشيرة الدراسات العليا في المملكة المتحدة للطلاب الذين يدرسون جميع المواد بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة عامين بعد الانتهاء من دراستهم. لا يعد هذا أمراً سخياً مقارنة بخيارات العمل بعد الدراسة في وجهات الدراسة الشهيرة الأخرى فحسب، بل يوفر للخريجين إمكانية الوصول إلى أحد الاقتصادات الرائدة في العالم وسوق عمل متنوع، والذي يتمتع بفرص استثنائية في قطاعات مثل التمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية. والصناعات الإبداعية. علاوة على ذلك، يقدم البرنامج طريقاً للحصول على الإقامة الدائمة بمجرد أن يجد الخريج عملاً."
في هذه الأثناء، كثر الحديث عن الحكومة السابقة حول إلغاء تأشيرة الدراسات العليا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الهجرة. ومع ذلك، بعد انتخابات هذا الشهر، ومع تعهد حكومة حزب العمال الجديدة بتقديم دعم أكبر لقطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة، يبدو السيناريو واعداً للطلاب الذين يختارون المملكة المتحدة كوجهة دراسية مفضلة لهم، حسبما أكد مستشارو التعليم.
"على الرغم من أن هذا لم يتم توضيحه بعد في سياسات ملموسة، إلا أنه يسلط الضوء على تحرك في اتجاه أكثر إيجابية للطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة في المملكة المتحدة. تظهر أحدث البيانات أن ما يقرب من 700,000 طالب دولي يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة، وهو ما يعادل حوالي ربع جميع طلاب جامعات المملكة المتحدة. وأضاف ماكنيلي: "إن هذه زيادة بنسبة 37% في السنوات الثلاث التي تلت طرح البرنامج".
وأكدت "ريما مينون فيلات"، مديرة نقطة الاستشارة للتدريب والتطوير، على الرغم من أن سوق العمل في المملكة المتحدة قد لا يكون قوياً حالياً، إلا أن السيناريو قد يتغير في الأشهر القليلة المقبلة. "مع أخذ ذلك في الاعتبار، لدي طلاب تقدموا وحصلوا على القبول في جامعات المملكة المتحدة المختلفة."
وأضافت: "الطلاب الذين استثمروا الوقت والجهد والطاقة والمال في تعليمهم العالي يبحثون بطبيعة الحال عن فرص لتأمين الوظائف والحصول على نظرة ثاقبة للعمل في المملكة المتحدة".
وشدد مينون على أن مثل هذا التعرض من شأنه أن يساعد الطلاب في حياتهم المهنية التي اختاروها. "آمل أن يتحسن سوق العمل في الأشهر المقبلة. ويشهد المشهد التعليمي الدولي تغيراً بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك الأسباب الجيوسياسية، وأنظمة التأشيرات، والأسباب المالية وما إلى ذلك.
كيف يشعر الطلاب؟
وبينما تضمن الحكومة عدم إساءة استخدام مسار الدراسات العليا وأن الطلب على تأشيرات الدراسة مدفوع برغبة حقيقية في التعليم بدلاً من الهجرة، فإن طلاب الإمارات العربية المتحدة الذين طالما حلموا بالدراسة في المملكة المتحدة يظلون مصممين على تحقيق أهدافهم.
وقال الطالب السوري عبد السعود، الذي يتوجه إلى المملكة المتحدة هذا الخريف لدراسة علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات: “منذ صغري، أسرتني فكرة الدراسة في المملكة المتحدة. وينبع هذا الانبهار من عوامل مختلفة، بما في ذلك التعليم ذي المستوى العالمي الذي درسه أبناء عمومتي هناك وطبيعتهم الترحيبية."
وأضاف: "ومع ذلك، فأنا أدرك أن الانكماش الاقتصادي الحالي يجعل من الصعب العثور على وظائف هناك. وأنا متأكد من أن هذه التأشيرة ستوفر بعض الدعم للطلاب المتخرجين. وما زلت آمل أن يتحسن الوضع بحلول وقت تخرجي".
ولكن على الرغم من الأعداد الواعدة في الخارج، يقول بعض الطلاب الإماراتيين الذين يدرسون في المملكة المتحدة إن الأمر قد لا يكون أمراً رائعاً كما يبدو لنا.
وقال نيل بهاتاشاريا، وهو طالب في السنة النهائية في جامعة وارويك: "تمنحك تأشيرة الدراسات العليا هذه خياراً بديلاً للبقاء ومواصلة البحث عن عمل أو تمنحك الاستعداد على الأقل. أنا شخصياً أرغب في البقاء ولكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على العثور على دور هنا. في الوقت الحالي، السوق لا يبدو جيداً. العديد من الشركات ليست على استعداد لرعاية التأشيرات وهناك الكثير من تجميد التوظيف في الشركات هنا. القرار يعتمد على السوق على الرغم من رغبتي في العمل هنا".
وأضاف: "المشكلة في تأشيرة الدراسات العليا هي أنه يتعين عليك دفع الرسوم الصحية الإضافية، وهو مبلغ كبير من المال، وهو التزام تقطعه على نفسك. أنك ستبقى هنا لمدة عامين. تمنح هذه التأشيرة خياراً للبقاء ولكنها تمثل التزاماً مالياً تماماً. حتى لو وجدت عملاً، فستحتاج إلى تأشيرة عمل تكفل لك الرعاية في المستقبل".
ووفقاً للشاب البالغ من العمر 22 عاماً والذي أكمل دراسته في الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من حصوله افتراضياً على التأشيرة لمدة عامين، إلا أن أصحاب العمل لا يزالون يطرحون أسئلة حول متطلبات الرعاية المستقبلية. قد ترفض بعض الشركات الطلب حتى لو كان مقدم الطلب يطلب الكفالة بعد مرور عامين.