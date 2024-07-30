تأشيرة المملكة المتحدة: دعم لطلاب الإمارات بعد التخرج

وفي تصريح لصحيفة "خليج تايمز" ، أوضح "إدوارد هوبارت"، سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، أن المملكة المتحدة التي توفر تعليماً رائداً عالمياً، تثريها أيضاً بجذب الطلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: “يقدم الطلاب الدوليون من دولة الإمارات مساهمات كبيرة للمملكة المتحدة من خلال جلب مهاراتهم وخبراتهم وخلفياتهم المتنوعة إلى البلاد. وبالنسبة للطلاب الذين يفكرون في الدراسة في المملكة المتحدة وأولئك الذين يستعدون بالفعل للعام الدراسي المقبل، فهذه فرصة رائعة لأولئك الذين يتوقون إلى مواصلة دراستهم ومن ثم بدء رحلتهم المهنية في المملكة المتحدة".