تأشيرة أمريكا لمونديال 2026: نصائح السفارة لسكان الإمارات لتجنب التأخير

بينما يستعد مشجعو كرة القدم في الإمارات للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور كأس العالم لكرة القدم في يونيو ويوليو 2026، قدمت السفارة الأمريكية إرشادات لمساعدة المقيمين على تجنب التأخيرات أو المشاكل في اللحظة الأخيرة عند التقدم للحصول على التأشيرات.
حثت السفارة المتقدمين على الانتباه إلى الدقة والوثائق، مشددة على أن الأخطاء في نماذج التأشيرة الأمريكية تظل سببًا رئيسيًا للتأخيرات.
قال متحدث باسم السفارة في ردود مكتوبة لـخليج تايمز: “نصيحتنا للمقيمين في الإمارات هي مراجعة متطلبات طلب التأشيرة بعناية وإكمال جميع النماذج بدقة. نوصي بإعداد جميع الوثائق اللازمة مسبقًا لتجنب التأخيرات.”
ينطبق هذا أيضًا على العائلات التي تسافر مع الأطفال، الذين غالبًا ما يحتاجون إلى أوراق إضافية وتخطيط.
بينما سيسمح نظام جدولة المواعيد ذات الأولوية (PASS) لحاملي التذاكر بالوصول إلى مواعيد مقابلات التأشيرة ذات الأولوية، أشارت السفارة إلى أن قواعد الفحص القياسية ستظل دون تغيير. يجب على المتقدمين الذين يستخدمون النظام ذو الأولوية أن يستوفوا جميع متطلبات الأهلية، بما في ذلك إظهار خطط السفر الواضحة والاستقرار المالي.
أكدت السفارة أن العديد من تفاصيل النظام الجديد لا تزال قيد الانتهاء وسيتم الإعلان عنها قريبًا.
نتيجة لذلك، لا تزال بعض جوانب العملية غير واضحة، بما في ذلك ما إذا كان يمكن للمتقدمين الذين حجزوا مواعيد بعيدة المدى بالفعل التحول إلى مواعيد ذات أولوية، وكيف سيتم التحقق من تذاكر مباريات فيفا، وعدد المواعيد ذات الأولوية التي ستكون متاحة، وما إذا كانت العائلات قد تتلقى مواعيد مقابلات مرتبطة أو مجمعة.
ذكر المسؤولون أن وزارة الخارجية الأمريكية تصمم النظام لضمان أن جميع حاملي تذاكر كأس العالم لكرة القدم الذين يحتاجون إلى تأشيرة سيكون لديهم الفرصة لإكمال مقابلة في الوقت المناسب للبطولة.
في الوقت الحالي، تنصح السفارة المقيمين في الإمارات بعدم الانتظار للإعلانات الإضافية قبل التحضير. يجب على المتقدمين اتباع التعليمات الرسمية، وإعداد الوثائق مبكرًا، ومراقبة التحديثات المتوقعة في أوائل 2026، عندما سيتم إصدار الإرشادات الكاملة حول فيفا باس.