تأشيرات زوار الإمارات ترفض بعد محاولات تغييرها من مطار لآخر

وقال سمير الذي كان يأمل في الحصول على موافقة سريعة على التأشيرة: "سافرت إلى عُمان في 21 نوفمبر، وكان من المقرر أن تكون رحلة العودة في نفس اليوم بعد انتظار دام لمدة أربع ساعات". لكن الأمور اتخذت منعطفاً غير متوقع. عندما وصلت إلى المطار لرحلة العودة، علمت أنه تم رفض طلب التأشيرة الإمارات الخاص بي. اتصلت على الفور بوكيل سفري، لكنه أخبرني أن الموافقة على التأشيرة لا تزال معلقة".