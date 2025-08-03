تأشيرات الإقامة: خيارات قانونية للأسر بعد فقدان الوظيفة

سؤال: فقدت وظيفتي مؤخرًا، وصاحب العمل بصدد إلغاء تأشيرتي. أطفالي مسجلون حاليًا في المدرسة هنا، وعامهم الدراسي يستمر حتى مارس. ما هي الخيارات المتاحة أمامي لضمان تمكنهم من البقاء في الإمارات وإكمال عامهم الدراسي؟

جواب: في الإمارات العربية المتحدة، تُنظم لوائح التأشيرات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب. وفقًا للمادة 11، إذا تم إلغاء التأشيرة أو تصريح الإقامة أو انتهت صلاحيته ولم يتم تجديده، يجب على الفرد إما تجديده (إذا كان مؤهلاً) أو مغادرة البلاد خلال فترة السماح. عدم القيام بذلك يؤدي إلى فرض غرامات إدارية عن كل يوم من أيام الإقامة غير الشرعية، وفقًا لما يلي:

إلغاء وانتهاء صلاحية التأشيرة أو الإقامة

"يفرض على كل أجنبي ألغيت تأشيرته أو تصريح إقامته أو انتهت إقامته بانتهاء مدة التأشيرة أو تصريح الإقامة، ولم يبادر إلى تجديدها - في الحالات التي يجوز فيها ذلك - أو لم يغادر الدولة خلال الفترات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، غرامة إدارية عن كل يوم يقيم فيه بصفة غير مشروعة في الدولة اعتبارًا من تاريخ انتهاء هذه الفترات، وتحدد قيمة هذه الغرامة بقرار من مجلس الوزراء."

صلاحية تأشيرة أفراد الأسرة مرتبطة مباشرة بتأشيرة الكفيل. هذا يعني أن تأشيرات أطفالك ستنتهي صلاحيتها بمجرد إلغاء تأشيرة إقامتك الخاصة، حتى لو تم إصدار تأشيراتهم في وقت لاحق. هذا ما تنص عليه المادة 54 (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تنص على ما يلي:

"تُمنح إقامة أفراد الأسرة لنفس مدة إقامة الكفيل/رب الأسرة، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية إقامة أفراد الأسرة مدة صلاحية إقامة الكفيل/رب الأسرة."

علاوة على ذلك، بمجرد إلغاء تأشيرة الإقامة، قد تستمر في البقاء في الإمارات حتى انتهاء فترة السماح المذكورة في وثيقة إلغاء التأشيرة الصادرة عن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (GDRFA) أو الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

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ومع ذلك، هناك خيارات محتملة متاحة لمساعدة أطفالك على البقاء في البلاد وإكمال عامهم الدراسي.

بمجرد أن يلغي صاحب العمل تأشيرة إقامتك، يُطلب منك إلغاء تأشيرات من هم تحت كفالتك - وهم عادةً أطفالك. ولكن في حالات معينة، قد تكون والدتهم قادرة على كفالتهم بدلاً منك، شريطة أن تكون موظفة وتفي بمتطلبات الدخل التي تحددها السلطات.

بدلاً من ذلك، لديك خيار تعليق تأشيراتهم أثناء انتقالك إلى تأشيرة عمل جديدة. تتيح لك خدمة تعليق التأشيرة هذه إبقاء تأشيرات أفراد عائلتك سارية المفعول لمدة تصل إلى 60 يومًا. إذا كنت تفضل عدم إلغاء التأشيرات، يمكنك إبلاغ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب (GDRFA) بنيتك تعليقها حتى تحصل على تأشيرة عمل جديدة، شريطة أن تقدم عرض عمل من صاحب عملك الجديد. لمزيد من المشورة، يمكنك الاتصال بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.