تأسيس شركة أثناء العمل بدوام كامل في الإمارات: الشروط القانونية وحدود المنافسة

سؤال: أعمل في شركة خاصة في الإمارات العربية المتحدة. ما حكم القانون في بدء مشروع تجاري أثناء العمل بدوام كامل؟ هل يُشكل تشابه مشروعي ووظيفتي الحالية مشكلة قانونية؟ أعمل في قسم الموارد البشرية في شركتي، والشركة التي أخطط لتأسيسها هي شركة استشارات موارد بشرية.

الإجابة: يجوز للموظف تأسيس كيان جديد أو أن يصبح شريكًا أو مساهمًا في كيان قائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، شريطة أن يُصدر صاحب العمل شهادة عدم ممانعة تُجيز له ذلك. لذلك، إذا كنت تنوي تأسيس شركة استشارات موارد بشرية جديدة أثناء عملك لدى صاحب عملك الحالي، يُنصح أولًا بالحصول على شهادة عدم ممانعة من صاحب عملك الحالي.

علاوة على ذلك، إذا أنشأتَ شركة استشارات موارد بشرية وكانت طبيعة العمل مشابهة لدورك في وظيفتك الحالية، فقد يُعتبر ذلك انضمامًا إلى منافس لصاحب عملك فقط إذا تضمن عقد عملك الموقّع بندًا يمنع المنافسة. وذلك بموجب المادة 10(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "إذا قام العامل بعمل يتيح له الوصول إلى عملاء صاحب العمل أو أسراره التجارية، يجوز لصاحب العمل أن ينص في عقد العمل على أنه لا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد منافسة صاحب العمل أو الانخراط في أي عمل ينافسه في نفس القطاع".

ويجب أن يحدد هذا البند مكان وزمان ونوع العمل بالقدر اللازم لحماية المصالح التجارية المشروعة، ولا يجوز أن تتجاوز فترة عدم المنافسة سنتين (2) بعد انتهاء العقد.

مع ذلك، قد لا يُطبق بند عدم المنافسة في عقد عملك بعد تركه، شريطة أن تكون أنت وصاحب عملك قد اتفقتا كتابيًا على عدم سريان بند عدم المنافسة بينكما عند انتهاء عقد عملك الحالي. وذلك بموجب المادة 12 (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يجوز الاتفاق كتابيًا على عدم تطبيق بند عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل".

بالإضافة إلى ذلك، يجوز استثناء أحكام عدم المنافسة كما هو مذكور في المادة 12 (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن علاقات العمل، والتي تنص على أنه "يُعفى الموظف من شرط عدم المنافسة المنصوص عليه في المادة (10) من قانون العمل في الحالات التالية:

أ. إذا دفع الموظف أو صاحب العمل الجديد تعويضًا لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من أجر الموظف المتفق عليه في العقد الأخير لصاحب العمل السابق، ويشترط الحصول على موافقة صاحب العمل السابق كتابيًا على ذلك.

ب. إذا انتهى العقد خلال فترة الاختبار.

ج. أي فئات مهنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في الدولة، والتي تحدد بقرار من الوزارة، بموجب التصنيف الوظيفي المعتمد من مجلس الوزراء.

يمكنكم التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لمزيد من التوضيح.