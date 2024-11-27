الإمارات
تأخير مروري 18 دقيقة على طريق رأس الخور بسبب حادث سيارة
كان الازدحام منذ حوالي الساعة 7 صباحًا
واجه سائقو المركبات على طريق رأس الخور تأخيرات كبيرة صباح الأربعاء بسبب حادث مروري خلال ساعات الذروة الصباحية عندما يتوجه معظم السكان إلى أعمالهم.
وبدأ الازدحام المروري من الطريق الموازي لمنطقة رأس الخور الصناعية 1، مروراً بمحمية الحياة البرية ومنطقة دبي للتصميم، بحسب خرائط جوجل.
وعادت حركة المرور إلى طبيعتها بعد محطة حافلات الخليج التجاري رقم 2.
وبحسب خرائط جوجل، فإن الازدحام المروري مستمر منذ حوالي الساعة السابعة صباحًا، عندما تم الإبلاغ عنه لأول مرة.