تأخيرات مرورية في شارع جميرا خلال "عرض الاتحاد"

أاعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخيرات متوقعة في شارع جميرا، من بيت الاتحاد إلى برج العرب، في 2 ديسمبر 2025، بين الساعة 4:00 و5:30 مساءً، بسبب “عرض الاتحاد”.
ينظم العرض من قبل براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع لجنة أمن الفعاليات في دبي، احتفالاً بالعيد الرابع والخمسين للاتحاد.
يُنصح السائقون بالتخطيط لرحلاتهم مسبقاً واتباع إشارات المرور لضمان رحلة سلسة.
يأتي الحدث ضمن حملة "شهر الوطن" التي أطلقها الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي ورئيس مجلس دبي للإعلام.
تعكس المبادرة التزام براند دبي بتعزيز مشاركة المجتمع والاحتفال بروح الاتحاد من خلال فعاليات عامة آمنة وجاذبة ومنظمة بشكل جيد تجسد الهوية الوطنية والوحدة.