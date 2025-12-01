تأخيرات مرورية في شارع جميرا خلال "عرض الاتحاد"

أاعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تأخيرات متوقعة في شارع جميرا، من بيت الاتحاد إلى برج العرب، في 2 ديسمبر 2025، بين الساعة 4:00 و5:30 مساءً، بسبب “عرض الاتحاد”.