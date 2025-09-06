تأخر البث المباشر ليانصيب الإمارات يربك متابعيه

وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، جذبت يانصيب الإمارات أكثر من 600 ألف مستخدم مسجل، وتعزز هذا العدد بتوفر التذاكر في محطات وقود أدنوك المختارة في جميع أنحاء دبي.