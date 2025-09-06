الإمارات

تأخر البث المباشر ليانصيب الإمارات يربك متابعيه

تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 100 مليون درهم
بينما كان سكان الإمارات يتابعون سحب اليانصيب الإماراتي الذي يقام كل أسبوعين في الساعة 8:30 مساءً، فوجئوا بأن السحب لم يبدأ بعد.

وسارع المعلقون إلى التعبير عن دهشتهم، وتساءل البعض عما إذا كانت المشكلة من جانبهم، أم أن الجميع يواجهون نفس المشكلة.

وأصدرت اليانصيب الإماراتية تحديثًا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إن البث المباشر "يواجه تأخيرًا طفيفًا، وسيبدأ قريبًا".

منذ إطلاقه في نوفمبر 2024، سرعان ما أصبح اليانصيب المنظم الأول والوحيد في البلاد حديث المدينة بسبب جائزته الكبرى الضخمة التي تبلغ 100 مليون درهم.

وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، جذبت يانصيب الإمارات أكثر من 600 ألف مستخدم مسجل، وتعزز هذا العدد بتوفر التذاكر في محطات وقود أدنوك المختارة في جميع أنحاء دبي.

