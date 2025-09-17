الإمارات تنتظر ساعة ثم تربح القرعة وتختار الملعب في مواجهتها مع باكستان

انطلقت مباراة كأس آسيا بين باكستان والإمارات العربية المتحدة بعد تأخير دام ساعة، وسط شكوك حول إمكانية إقامتها أصلًا. فازت الإمارات العربية المتحدة بالقرعة واختارت اللعب في الملعب.
وبحسب فريق خليج تايمز المتواجد على الأرض، فكر الفريق الباكستاني في الانسحاب من البطولة بعد الجدل الذي حدث بشأن المصافحة مع الهند خلال مباراتهما في 14 سبتمبر.
ومع ذلك، بعد نقاش مع الإدارة، وافق الفريق على المضي قدماً في مباراة الأربعاء، التي تأخرت ساعة واحدة وستبدأ في الساعة 7.30 مساءً، على أن تقام القرعة في الساعة 7 مساءً بدلاً من الساعة 6 مساءً.
وصل منتخب باكستان إلى ملعب دبي الدولي للكريكيت بعد تأخير المباراة لمدة ساعة.
وسط تهديد مجلس الكريكيت الباكستاني بمقاطعة البطولة، لم يصل الفريق بعد إلى استاد دبي الدولي مع بقاء أكثر من ساعة فقط على قرعة مباراته الأخيرة في مرحلة المجموعات ضد الإمارات العربية المتحدة في كأس آسيا الجارية يوم الأربعاء.
صرح رئيس مجلس إدارة مجلس الكريكيت الباكستاني محسن نقفي لـ X، "لقد طلبنا من الفريق الباكستاني المغادرة إلى ملعب الكريكيت في دبي. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل لاحقًا".
بدأ الجدل عندما رفضت الهند مصافحة لاعبي باكستان بعد فوز ساحق بفارق 7 ويكيتات في مباراة تنافسية أقيمت في دبي يوم الأحد. وأعربت باكستان عن خيبة أملها بانسحابها من حفل تقديم الجوائز بعد المباراة.
ألغت باكستان المؤتمر الصحفي قبل المباراة يوم الثلاثاء، لكنها عقدت جلسة تدريبية. وجاء قرارها بسبب عدم رضاها عن حكم المباراة، آندي بايكروفت، الذي طالب المجلس الباكستاني للكريكيت بإقالته.
وأشرف الحكم الزيمبابوي على المباراة المشحونة سياسيا يوم الأحد مع الهند، والتي رفض بعدها الفريق الهندي المنتصر مصافحة لاعبي باكستان.
وزعم الاتحاد الباكستاني لكرة القدم أن بايكروفت طلب من قائد المنتخب الباكستاني سلمان أغا عدم مصافحة نظيره الهندي سورياكومار ياداف قبل المباراة.
إذا فاز منتخب باكستان على منتخب الإمارات اليوم، فسوف يواجه منتخب الهند مرة أخرى هذا الأسبوع في المرحلة التالية من بطولة T20 الإقليمية المكونة من ثمانية فرق.
[بمدخلات من ريتوراج بوركاكوتي وأجانتا بول ومحمد سجاد]