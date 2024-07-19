تأجيل تحديث "كراود سترايك"لحين حل الخلل التقني

في ظل الخلل التقني الذي حل بخوادم برنامج "كراود سترايك" "CrowdStrike" الذي أثر على شركات الطيران والبنوك الكبرى حول العالم، أصدرت السلطات الإماراتية يوم الجمعة تنبيهاً - حثت فيه المستخدمين على الانتباه وتوخي الحذر من أي تحديثات للبرامج.

وفي منشور لها، قالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الإمارات : "نعلمكم بوجود خلل فني في تحديث برنامج "كراود سترايك" والذي قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية للمؤسسات التي تستخدمها."

ويُنصح مستخدمو البرنامج بالتريث وعدم إجراء أي عمليات تحديث أو تحميل لبرمجيات "كراود سترايك" حتى يتم حل المشكلة، فيما تستمر الهيئة بمراقبة الوضع.

و"كراود سترايك" هي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأمن المعلوماتي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم خدماتها للمؤسسات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وفي أستراليا، عانت وسائل الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات من الانقطاع في الخدمة، وقالت الحكومة إن الأمر يبدو مرتبطاً بمشكلة في برنامج "كراود سترايك".

وعندما اتصلت "رويترز" بقسم الدعم الفني لـ "كراود سترايك"، أذاعت الشركة رسالة هاتفية مسجلة يوم الجمعة تقول أنها على علم بتقارير عن أعطال في نظام التشغيل "ويندوز" "Windows" التابع لشركة "مايكروسوفت" "Microsoft" تتعلق بمستشعر "فالكون" "Falcon" الخاص بها، دون ذكر أستراليا.

وقال مكتب منسق الأمن المعلوماتي الوطني الأسترالي "ميشيل ماكجينيس" في منشور على موقع X إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن انقطاع الخدمة كان حادثاً يتعلق بالأمن المعلوماتي.

وانتشرت الانقطاعات على نطاق واسع، حيث أبلغت إسبانيا عن "حادثة متعلقة بالكمبيوترات" في جميع مطاراتها، في حين قامت شركة "رايان إير" - أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث أعداد الركاب - بتحذير الركاب من الأعطال المحتملة التي قالت إنها ستؤثر على "جميع شركات الطيران التي تعمل عبر الشبكة"، رغم أنها لم تحدد طبيعة تلك الأعطال.

وفي بيان لها، قالت "خدمات أمازون ويب" - وهي مزود الخدمات السحابية - إنها تتحقق من تقارير عن مشكلات في الاتصال في مثيلات "ويندوز إي سي 2" "Windows EC2" ومساحات العمل داخل "خدمات أمازون ويب".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت جميع حالات الانقطاع المبلغ عنها مرتبطة بمشاكل برنامج "كراود سترايك" أم أن هناك مشكلات أخرى.