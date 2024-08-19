الإمارات
تأجيل الرحلات بين صلالة ودبي لسوء الأحوال الجوية
تأخير في الرحلات الجوية بين صلالة ومسقط يوم السبت وإغلاق مطار صلالة مؤقتاً
أكد متحدث باسم "فلاي دبي" لصحيفة "خليج تايمز" أن رحلة "فلاي دبي" (FZ 39) التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار صلالة يوم الأحد 18 أغسطس، عادت إلى دبي "بسبب الظروف الجوية السيئة المستمرة في صلالة".
وقال المتحدث باسم الشركة: "ننصح الركاب بالتحقق من حالة الرحلة عبر موقع flydubai.com للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم".
وشهدت الرحلات الجوية بين صلالة ومسقط يوم السبت تأخيرات بسبب سوء الأحوال الجوية، في حين تم إغلاق مطار صلالة مؤقتاً.
كما نصحت شركة "طيران عمان" مسافريها بالتحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال للحصول على آخر المستجدات.