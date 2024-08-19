تأجيل الرحلات بين صلالة ودبي لسوء الأحوال الجوية

أكد متحدث باسم "فلاي دبي" لصحيفة "خليج تايمز" أن رحلة "فلاي دبي" (FZ 39) التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار صلالة يوم الأحد 18 أغسطس، عادت إلى دبي "بسبب الظروف الجوية السيئة المستمرة في صلالة".