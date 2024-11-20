تأثير العادات الغذائية غير الصحية على أطفال الإمارات

وفي مستشفى "إنترناشيونال مودرن" بدبي، استعرض الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، بعض الحالات التي عالجها مؤخراً، قائلاً: "عالجنا طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات كان يعاني من إمساك مزمن ناجم عن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة وقلة شرب الماء. وبعد تعديل نظامه الغذائي ليشمل المزيد من الألياف، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء، اختفت أعراض الطفل في غضون أسبوعين".