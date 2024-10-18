تأثير التسعيرة المتغيرة على حركة المرور في دبي

وأوضحت الدكتورة "مينينديز" قائلة: "تشير عبارة (التسعيرة المتغيرة لبوابات التعرفة) إلى تقلب أسعار الرسوم طوال اليوم. ويتم تنفيذ هذا النظام عادةً لإدارة الاختلافات في الطلب والتأثير المحتمل على سلوك التنقل. على سبيل المثال، خلال فترات الذروة، قد تكون أسعار الرسوم أعلى لتقليل حركة السائقين والتنقل في تلك الأوقات. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون الطلب منخفضاً، تنخفض أسعار الرسوم أو قد يتم إلغاؤها، مما يشجع على التنقل خلال تلك الفترات".