بـ 25 مليون دولار: سيارة "فورمولا 1" إماراتية ذاتية القيادة تصل سرعتها إلى 370 كم/ساعة

تخيل حضور سباق فورمولا 1 - سيارات عالية السرعة تنطلق في المسارات، وتمر إطاراتها كـلمح البصر، لتكتشف أنه لا يوجد إنسان خلف عجلة القيادة. هذه هي سيارة الفورمولا 1 التي ابتُكرت في أبوظبي وأصبحت حقيقة بفضل مجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة (ATRC)، حيث يتم قيادتها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI).

يُشبه الجزء الأمامي من هذا النموذج الأنيق والمذهل سمكة قرش المطرقة، ويجلس الشكل الذي يشبه حرف "T" بشكل لافت على هيكلها اللامع. تبلغ تكلفة السيارة الواحدة من هذا النوع 25 مليون دولار، وهو مبلغ يتجاوز بكثير تكلفة سيارات الفورمولا 1 العادية التي تتراوح بين 12 و 15 مليون دولار، وفقاً لفريق "ريد بُل".

ويتم أخذ كل عنصر من عناصر سيارة الفورمولا 1 المستقلة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي في الاعتبار، فعجلة القيادة وحدها تكلف حوالي 50,000 دولار، في حين يمكن أن تصل تكلفة مجموعة الأجنحة إلى 500,000 دولار.

لا يوجد تدخل بشري وسرعة 370 كم/ساعة

على الرغم من أن هذه السيارة المحلية الصنع لا تزال تستخدم وقود البنزين مثل سيارات الفورمولا 1 الأخرى، إلا أن هيكلها لا يضم مقعداً للسائق. وتستخدم تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي، ومكدسات التنقل السريعة، وتقنيات الاستشعار المبتكرة، والحوسبة الطرفية.

السيارة، التي تُسمى EAV-25 (وهي ترقية لـ EAV-24)، يمكنها إدراك محيطها، واتخاذ القرارات في أجزاء من الثانية، والتسابق بشكل تنافسي دون تدخل بشري.1

ويُعرض النموذج حالياً في معرض "تطور التنقل المستقبلي"، وهو حدث مدته أربعة أيام يقام في إكسبو سنتر الشارقة من 15 إلى 18 أكتوبر.2 وفي الشهر المقبل، ستتنافس مجموعة كاملة منها (22 سيارة إجمالاً) في دوري أبوظبي لسباقات السيارات الذاتية في حلبة مرسى ياس في 15 نوفمبر. ومن المتوقع أن يجذب هذا الحدث آلاف المتفرجين وسيكون مجموع جوائزه 2.25 مليون دولار.