بـ2300 طائرة ذكية.."أسطورة الفينيق" في سماء رأس الخيمة تستقبل 2026

استقبلت رأس الخيمة عام 2026 باحتفال ليلة رأس السنة الجديدة الذي جمع بين العرض الكبير والأجواء العائلية المريحة، حيث تجمع الآلاف على طول ساحل الإمارة والأماكن العامة للترحيب بالعام الجديد.
منذ فترة ما بعد الظهر، تدفقت الحشود بشكل مستمر نحو مناطق المشاهدة على الواجهة البحرية، مع إدارة حركة المرور والمشاة لضمان بناء سلس للحدث الرئيسي في الليل.
مع غروب الشمس تحت الأفق، استقرت العائلات والأصدقاء والزوار على طول الشاطئ، بالقرب من المسارح العامة وأكشاك الطعام، مما خلق جوًا هادئًا ولكنه متوقع في جميع أنحاء الإمارة.
تميزت أجواء المهرجان بالموسيقى الحية وتناول الطعام بشكل غير رسمي والتجمعات الاجتماعية، حيث بقي الناس في الهواء الطلق، يتشاركون الطعام ويستمتعون بالمناظر الساحلية مع تزايد الترقب. قال الزوار من جميع أنحاء الإمارات وخارجها إن موقع الواجهة البحرية السهل الوصول إليه في رأس الخيمة والاحتفالات في الهواء الطلق قدمت بديلاً منعشًا لمراكز المدن الأكثر ازدحامًا.
بعد منتصف الليل بقليل، بلغت الاحتفالات ذروتها بعرض طائرات بدون طيار وألعاب نارية لمدة 15 دقيقة منح رأس الخيمة لقبًا جديدًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عرض جوي لطائر الفينيق مكون من طائرات متعددة الدوارات/الطائرات بدون طيار.
تحولت السماء الليلية إلى لوحة ديناميكية بفضل 2,300 طائرة بدون طيار، بما في ذلك 1,000 طائرة بدون طيار نارية، حيث رمز الفينيق إلى التجديد والتفاؤل والبعث. تبع عرض الطائرات بدون طيار عد تنازلي للألعاب النارية تم توقيته بدقة وامتد على مسافة ستة كيلومترات من جزيرة المرجان إلى الحمرا، حيث تماوجت موجات من الألوان والضوء على طول الساحل.
في وقت سابق من المساء، استمتعت العائلات والمقيمون أيضًا بعرض ألعاب نارية مبكر في كورنيش القواسم، مما مد الاحتفالات عبر الإمارة.
تمتع الآلاف من المتفرجين في المنتجعات الشاطئية ومناطق المهرجانات العامة بعروض مسرحية حية وترفيه طوال الليل، مما عزز الروح الجماعية التي أصبحت سمة مميزة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في رأس الخيمة.
تعليقًا على الإنجاز، قالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة (RAKTDA)، إن الحدث صُمم ليتم مشاركته من قبل المجتمع بأسره والزوار على حد سواء، مشيرة إلى أنه بينما كان لقب غينيس للأرقام القياسية مهمًا، ظل التركيز على خلق ذكريات ذات مغزى والترحيب بالعام الجديد بتفاؤل.
مع عرضها الأخير الذي حطم الأرقام القياسية، تواصل رأس الخيمة تعزيز سمعتها كوجهة عالمية للاحتفالات المبتكرة والمؤثرة عاطفيًا برأس السنة الجديدة، مختتمة العام بنبرة عالية وتحديد النغمة للعام المقبل.
