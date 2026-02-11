بـ 95 مليون مسافر.. مطار دبي الدولي يكتسح الأرقام العالمية

أعلنت مطارات دبي اليوم أن مطار دبي الدولي استقبل 95.2 مليون ضيف في عام 2025، بزيادة قدرها 3.1% على أساس سنوي، مما يمثل العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار وأعلى حركة مسافرين دولية سنوية يتم تسجيلها على الإطلاق من قبل أي مطار في العالم.

والأمر الأكثر أهمية هو أن عام 2025 لم يتحدد بذروة واحدة فحسب، بل بأداء مستدام عند مستويات قياسية. فقد حقق مطار دبي الدولي أزحم يوم وشهر وربع سنة وسنة على الإطلاق، حيث عمل عند حدود السعة الفيزيائية مع تقديم تميز تشغيلي ثابت. وما قد يمثل ضغطاً استثنائياً في أماكن أخرى، أصبح جزءاً من إيقاع التشغيل الطبيعي في مطار دبي الدولي.

أغلق شهر ديسمبر كأزحم شهر في تاريخ المطار، حيث استقبل 8.7 مليون ضيف، بزيادة 6.1% على أساس سنوي. كما كان الربع الرابع هو الأكثر ازدحاماً على الإطلاق بـ 25.1 مليون ضيف، بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وبلغ إجمالي حركات الطيران 118,000 حركة في الربع الرابع، بزيادة 5%، ليصل الإجمالي السنوي إلى 454,800 حركة، بزيادة 3.3% على أساس سنوي. ورغم النمو المستمر في الحركات، ظل متوسط عدد الركاب لكل رحلة قوياً عند 214 راكباً، مما يعكس الاستخدام المستدام للطائرات الكبيرة وكفاءة الحمولة العالية. وبلغ معامل الحمولة السنوي (Load Factor) نسبة 77.6%، بتعديل طفيف قدره 0.5 نقطة مئوية.

الاستمرارية على نطاق واسع

تعامل مطار دبي الدولي مع 86.75 مليون حقيبة في عام 2025، بزيادة 4.95% على أساس سنوي، وهو ما يمثل أعلى حجم حقائب يتم التعامل معه خلال عام تقويمي واحد. وتأكيداً على التزام المطار بالتميز التشغيلي، تم تسليم 89% من جميع الحقائب الواصلة للضيوف الذين تنتهي رحلتهم في دبي في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة إلى الموقف. وواصل المطار تقديم أداء عالمي في الحد من سوء التعامل مع الحقائب بنسبة 99.75%، وهو ما يترجم إلى 2.47 حقيبة فقط تمت إساءة التعامل معها لكل 1,000 ضيف.

كما ظلت أوقات إجراءات المسافرين مستقرة رغم الضغط، حيث خاض 99.35% من الضيوف أوقات انتظار أقل من 10 دقائق عند مراقبة جوازات السفر في المغادرة، بينما انتظر 98.8% أقل من 15 من دقيقة عند الوصول. وظلت أوقات انتظار الفحص الأمني أقل من 5 دقائق لـ 98.9% من الضيوف.

"شريان دبي"

وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المطار بأنه "شريان دبي"، قائلاً إنه "مدرسة في جودة التعامل والخدمات". وشارك سموه، بعض الإحصائيات حول حركة المسافرين وأوقات الانتظار، وأضاف أنه فخور بالفريق الذي يقوده الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "عبر عقود بكل احترافية".

الربط العالمي

حافظت الهند على مكانتها كأكبر سوق للدول بالنسبة لمطار دبي الدولي بـ 11.9 مليون ضيف، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 7.5 مليون، والمملكة المتحدة بـ 6.3 مليون، وباكستان بـ 4.3 مليون، والولايات المتحدة بـ 3.3 مليون.

وسجلت أسواق عديدة نمواً قوياً بشكل خاص خلال العام؛ حيث زادت حركة المرور من الصين بنسبة 16.6% لتصل إلى 2.5 مليون، ونمت روسيا بنسبة 6% لتصل إلى 2.8 مليون، وارتفعت تركيا بنسبة 6.7% لتصل إلى 2.2 مليون، وتوسعت مصر بنسبة 14.3% لتصل إلى 1.8 مليون، وصعدت إيطاليا بنسبة 12.5% لتصل إلى 1.6 مليون.

وظلت لندن الوجهة الأكثر ازدحاماً من حيث المدن بـ 3.9 مليون ضيف، تلتها الرياض بـ 3 ملايين، ثم مومباي وجدة بـ 2.4 مليون لكل منهما، ونيودلهي بـ 2.2 مليون.

وبحلول نهاية عام 2025، كان مطار دبي الدولي متصلاً بـ 291 وجهة عبر 110 دول، تخدمها 108 شركات طيران دولية، مما يعزز مكانته كواحد من أكثر المراكز العالمية اتصالاً في العالم.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "غالباً ما تُعرف المطارات بلحظات الكثافة، لكن الأداء طويل الأمد يُعرف بمدى استدامة تلك اللحظات. في عام 2025، أثبت مطار دبي الدولي أن حركة المرور القياسية لم تعد استثناءً، بل جزءاً من واقعه التشغيلي. هذا الاتساق يعكس نضج النظام وقوة التعاون في مجتمع مطارنا (oneDXB) لتقديم التميز تحت الطلب المتزايد. نتوقع أن تقترب حركة المرور من 99.5 مليون في عام 2026".