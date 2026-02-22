بـ 916 ملياراً مبيعات.. دبي تعيد كتابة التاريخ العقاري 2026

دفعت الزيادة السكانية المتسارعة في دبي وتحسن شروط الاقتراض سوق العقارات في الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع إجمالي المعاملات العقارية إلى رقم قياسي بلغ 916 مليار درهم مع إعادة تشكيل الطلب من المقيمين الجدد والمستثمرين العالميين للمشهد السكني مع حلول عام 2026.
تجاوز عدد سكان المدينة حاجز الأربعة ملايين، مما يؤكد جاذبيتها المتزايدة كمركز عالمي للأعمال والمواهب وهجرة الثروات.
يأتي هذا الإنجاز بعد أن أضافت دبي ما يقرب من 18,000 مقيم جديد في شهر واحد بحلول نهاية أغسطس 2025، مما يعكس تدفقًا مستمرًا للمهنيين ورجال الأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية الذين يجذبهم فرص العمل ومزايا نمط الحياة وإصلاحات الإقامة طويلة الأجل.
تترجم هذه التوسعات الديموغرافية مباشرة إلى طلب على الإسكان عبر قطاعي الإيجار والتملك، مما يدفع أحجام وقيم المعاملات إلى مستويات قياسية.
وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أغلقت الإمارة عام 2025 بأكثر من 680 مليار درهم من مبيعات العقارات من أكثر من 200,000 معاملة، وهي أعلى الأرقام السنوية المسجلة.
عند تضمين الرهون العقارية والصفقات العقارية الأخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية إلى حوالي 916 مليار درهم، مما يسلط الضوء على عمق وسيولة السوق مع اتساع المشاركة عبر القطاعات.
اكتسب نشاط السوق زخمًا خاصًا في النصف الثاني من العام، حيث سجل الربع الأخير وحده أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، متجاوزة 187 مليار درهم.
أشارت ثلاثة أشهر قياسية متتالية في أواخر عام 2025 إلى مشاركة مستمرة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين بدلاً من الارتفاعات المضاربة، مما عزز الثقة مع دخول السوق عام 2026.
يقول المحللون إن النمو السكاني أصبح المحرك الهيكلي الأقوى لدورة العقارات في دبي، مما يخلق طلبًا حقيقيًا عبر شرائح الأسعار من الشقق متوسطة السوق بالقرب من المناطق التجارية إلى الفلل الفاخرة والمنازل المطلة على الواجهة البحرية.
“عندما تضيف دبي ما يقرب من 18,000 مقيم في شهر واحد، يكون التأثير على الطلب على الإسكان فوريًا،” قال أليك جيمس سميث، رئيس مبيعات وتأجير العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط.
“نرى ذلك في مستويات الاستفسارات، وأحجام المشاهدات، والسرعة التي تتم بها معاملات المنازل ذات الأسعار الجيدة. هذا الطلب مدفوع بالانتقال الحقيقي وهجرة نمط الحياة، مدعومًا بالمستثمرين الذين يبحثون عن دخل إيجاري مرن.”
تواصل دبي التفوق على العديد من الأسواق السكنية العالمية، بما في ذلك المدن الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، مدعومة بنمو قوي في التوظيف، وانتقال الأعمال، والطلب الدولي المستمر.
كان القطاع الرئيسي قويًا بشكل خاص، حيث تم إنجاز ما يقرب من 6000 صفقة تزيد قيمتها عن 10 ملايين درهم في عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير سكني رئيسي صادر عن سافيلز’.
ساعد العرض المحدود في المجتمعات الفاخرة القائمة والتدفقات المستمرة للثروة في الحفاظ على مرونة كل من قيم رأس المال والإيجارات، مما وضع دبي ضمن أفضل الأسواق السكنية الرئيسية أداءً في العالم’.
بدأت تكاليف الاقتراض المخففة أيضًا في تعزيز ثقة المشترين. بعد تحركات السياسة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم تخفيض أسعار الفائدة القياسية في أواخر عام 2025، مما مهد الطريق لتكاليف رهن عقاري أقل تدريجيًا عبر الاقتصاد.
على الرغم من أن وتيرة انتقال الأسعار تختلف بين المقرضين، يقول المحللون إن تحسين القدرة على تحمل التكاليف سيدعم طلب المستخدم النهائي، خاصة بين المقيمين الذين أخروا عمليات الشراء خلال دورة الأسعار المرتفعة السابقة.
أشارت سافيلز إلى أن انخفاض تكاليف التمويل عادة ما يترجم إلى زخم أقوى في المعاملات خلال الأرباع اللاحقة، بينما يستفيد المستثمرون أيضًا حيث تظل عوائد العقارات جذابة مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى.
تواصل دبي تقديم بعض من أعلى عوائد الإيجار بين المدن العالمية الكبرى، مما يعزز جاذبيتها للمشترين الأجانب والمستثمرين المؤسسيين.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع خبراء السوق أن يظل قطاع العقارات في دبي مدعومًا بأسس قوية، على الرغم من أنهم يحذرون من أن التخطيط المنضبط للعرض والبنية التحتية سيكون حاسمًا للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل.
قال أندرو كامينغز، رئيس وكالة العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط، إن تجاوز حاجز الأربعة ملايين نسمة يشير إلى جاذبية الإمارة’ المتزايدة عالميًا وزخمها الاقتصادي.
“يدعم هذا التوسع قاعدة واسعة من الطلب على الإسكان، من المشترين لأول مرة إلى الأفراد ذوي الثروات الفائقة،” قال.
“ستتشكل المرحلة التالية من السوق من خلال التسليم المنضبط، والتنمية القائمة على البنية التحتية، والتركيز المستمر على الجودة، مما يضع دبي في موقع قوي وهي تخطط لعدد سكان يقترب من ستة ملايين بحلول عام 2040.”
تهدف خطة دبي الحضرية الرئيسية لعام 2040 إلى استيعاب هذا النمو المستقبلي من خلال توسيع المجتمعات السكنية، وروابط النقل، والبنية التحتية الاجتماعية مع الحفاظ على قابلية العيش.
مع تقارب تدفقات السكان، وتخفيف شروط التمويل، وثقة المستثمرين المستمرة، يقول المحللون إن سوق العقارات في الإمارة’ يدخل مرحلة جديدة تحددها الطلب الهيكلي بدلاً من المضاربة قصيرة الأجل.
يقول مراقبو السوق إن الرقم القياسي للمعاملات البالغ 916 مليار درهم يشير إلى أكثر من مجرد عام استثنائي، مما يعكس النضج المتعمق ومرونة السوق الذي يرتكز بشكل متزايد على النمو السكاني، والتخطيط طويل الأجل، وتدفقات رأس المال العالمية.