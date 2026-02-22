بـ 916 ملياراً مبيعات.. دبي تعيد كتابة التاريخ العقاري 2026

دفعت الزيادة السكانية المتسارعة في دبي وتحسن شروط الاقتراض سوق العقارات في الإمارة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفع إجمالي المعاملات العقارية إلى رقم قياسي بلغ 916 مليار درهم مع إعادة تشكيل الطلب من المقيمين الجدد والمستثمرين العالميين للمشهد السكني مع حلول عام 2026.

تجاوز عدد سكان المدينة حاجز الأربعة ملايين، مما يؤكد جاذبيتها المتزايدة كمركز عالمي للأعمال والمواهب وهجرة الثروات.

يأتي هذا الإنجاز بعد أن أضافت دبي ما يقرب من 18,000 مقيم جديد في شهر واحد بحلول نهاية أغسطس 2025، مما يعكس تدفقًا مستمرًا للمهنيين ورجال الأعمال والأفراد ذوي الثروات العالية الذين يجذبهم فرص العمل ومزايا نمط الحياة وإصلاحات الإقامة طويلة الأجل.

تترجم هذه التوسعات الديموغرافية مباشرة إلى طلب على الإسكان عبر قطاعي الإيجار والتملك، مما يدفع أحجام وقيم المعاملات إلى مستويات قياسية.

وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أغلقت الإمارة عام 2025 بأكثر من 680 مليار درهم من مبيعات العقارات من أكثر من 200,000 معاملة، وهي أعلى الأرقام السنوية المسجلة.

عند تضمين الرهون العقارية والصفقات العقارية الأخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية إلى حوالي 916 مليار درهم، مما يسلط الضوء على عمق وسيولة السوق مع اتساع المشاركة عبر القطاعات.

اكتسب نشاط السوق زخمًا خاصًا في النصف الثاني من العام، حيث سجل الربع الأخير وحده أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، متجاوزة 187 مليار درهم.

أشارت ثلاثة أشهر قياسية متتالية في أواخر عام 2025 إلى مشاركة مستمرة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين بدلاً من الارتفاعات المضاربة، مما عزز الثقة مع دخول السوق عام 2026.

يقول المحللون إن النمو السكاني أصبح المحرك الهيكلي الأقوى لدورة العقارات في دبي، مما يخلق طلبًا حقيقيًا عبر شرائح الأسعار من الشقق متوسطة السوق بالقرب من المناطق التجارية إلى الفلل الفاخرة والمنازل المطلة على الواجهة البحرية.

“عندما تضيف دبي ما يقرب من 18,000 مقيم في شهر واحد، يكون التأثير على الطلب على الإسكان فوريًا،” قال أليك جيمس سميث، رئيس مبيعات وتأجير العقارات السكنية في سافيلز الشرق الأوسط.